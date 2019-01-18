В канадское озеро упал НЛО

В озеро Виннипег (Канада) упал неизвестный объект, рассказывает poplawok.ru.
Очевидцы убеждены, что над озером потерпел крушение неопознанный летающий объект (НЛО). В это слабо верится, и не все поддержали их версию.
Тем не менее местные рыбаки подтверждают, что в озеро действительно упало что-то похожее на огненный шар. И, между прочим, этому в тамошних местах уже никто не удивляется. Правда — нет, но над Виннипегом такие происшествия якобы случаются довольно часто, особенно по ночам.
Местные жители даже думают, что в озере, по всей видимости, находится база инопланетян. Инопланетяне то ныряют в воду, то выныривают обратно и летят куда-то по своим делам.
Правда, о загадочных делах, которые творятся над Виннипегом никто не распространяется — все боятся прослыть болтунами или вообще помешанными.
Источник фото: top10ufo.com
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