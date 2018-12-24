Появились новые снимки загадочной Несси

Авторитетный военный историк и гид по совместительству Рикки Филиппс сумел сделать четкие снимки лохнесского чудовища, рассказывает "Поплавок".
Правда снимки получились не настолько резкими, чтобы говорить о прогрессе в фотоистории знаменитого и неуловимого существа. Они, пожалуй, более отчетливые, чем делались раньше, хотя, как и прежде, нельзя с полной уверенностью сказать, что на самом деле на них изображено.
Как рассказывает военный историк и туристический гид, он как-то устал от надоедливых туристов и решил провести время в одиночестве на берегу озера. Надо было так случиться, что и Нессии тоже решила побродить в воде около того же берега.
Чудовище, судя по всему, не испугалось человека и никуда не торопилось. Рикки Филиппс сумел сделать снимки и довольно подробно разглядеть криптида. Оказалось, между прочим, что Несси не так велика, как все думали. Голова у нее не больше мяча для игры в регби, а шея — всего полтора метра длиной.
По словам одного из пропагандистов Нессии Гэри Кэмпбелла, в 2018 году чудовище 11 раз попадалось на глаза туристам и местным жителям.
Фото: Paranormal-news
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