Алена Полынь заявила о создании Союза ведающих

Первый и единственный в мире Союз ведающих будет защищать ведьм на законодательном уровне и укреплять мощь России. Об этом заявила известная ведьма Алена Полынь, которая основала и официально зарегистрировала в минюсте новое объединение.

Она, к слову, совершенно не приемлет, когда ее называют "экстрасенсом", "парапсихологом", "эзотериком" или иными новомодными терминами. Алена Полынь подчеркивает: "Экстрасенс и ведьма — совершенно разные понятия, как, например, врач-хирург и анестезиолог. Они работают в одной больнице, однако по-разному", — пояснила представительница магических кругов, подчеркнув, что сама она не стесняется своего призвания. Ведьма, по ее словам, толкуется как "ведающая мать".

"Быть ведьмой — это значит быть профессором мироздания", — отметила она.

Алену Полынь хорошо знают не только в "мистических" кругах посвященных. Ее силы и практика распространяются далеко за пределы близкого окружения. Поговаривают, что ее способностями пользуются высокопоставленные люди.

Алена Полынь — автор законопроекта о легализации ведьм. Основательница Союза ведающих полагает, что магическая организация поможет укрепить Россию и объединить все "враждующие" страны: "Союз необходим для подачи законодательных инициатив и общения с госструктурами от имени уже полноценной организации", — объяснила российская колдунья. Также Союз ведающих будет следить за тем, чтобы среди практикующих ведуний и знахарей не было аферистов и мошенников. Алена Полынь уже создала единый реестр практиков всех направлений магии, который весьма успешно работает на сайте Империи сильнейших ведьм.

"Аферистов в этом перечне нет и не будет", — подчеркнула Полынь. Именно этим она объясняет постоянные нападки со стороны тех, кто не вошел в список "проверенных" магов: "Они пишут разные гадости и снимают видео обо мне. Я для них ужасная, страшная и непостижимая Алена Полынь. Они понимают, что пришло время закрытия магического рынка", — резюмировала создательница реестра.

Алена Полынь также сообщила, что 5 февраля собирает Круг Силы ведьм в поддержку российского правительства. Она уверена, что власть дается человеку по определенной причине, по велению высших сил: "Просто так никто, нигде и ни в какой стране у власти не оказывается. Та самая матричная система, — то, что люди называют Богом, — двигает фигуры в нужном направлении", — подчеркнула ведьма. Сама колдунья активно поддерживает власть страны и не сомневается, что ее ждут великие дела. "Жить в стране и не любить ее — невозможно", — заключила Полынь.

На фото: Алена Полынь