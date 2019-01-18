Алена Полынь заявила о создании Союза ведающих

Первый и единственный в мире Союз ведающих будет защищать ведьм на законодательном уровне и укреплять мощь России. Об этом заявила известная ведьма Алена Полынь, которая основала и официально зарегистрировала в минюсте новое объединение.
Она, к слову, совершенно не приемлет, когда ее называют "экстрасенсом", "парапсихологом", "эзотериком" или иными новомодными терминами. Алена Полынь подчеркивает: "Экстрасенс и ведьма — совершенно разные понятия, как, например, врач-хирург и анестезиолог. Они работают в одной больнице, однако по-разному", — пояснила представительница магических кругов, подчеркнув, что сама она не стесняется своего призвания. Ведьма, по ее словам, толкуется как "ведающая мать".
"Быть ведьмой — это значит быть профессором мироздания", — отметила она.
Алену Полынь хорошо знают не только в "мистических" кругах посвященных. Ее силы и практика распространяются далеко за пределы близкого окружения. Поговаривают, что ее способностями пользуются высокопоставленные люди.
Алена Полынь — автор законопроекта о легализации ведьм. Основательница Союза ведающих полагает, что магическая организация поможет укрепить Россию и объединить все "враждующие" страны: "Союз необходим для подачи законодательных инициатив и общения с госструктурами от имени уже полноценной организации", — объяснила российская колдунья. Также Союз ведающих будет следить за тем, чтобы среди практикующих ведуний и знахарей не было аферистов и мошенников. Алена Полынь уже создала единый реестр практиков всех направлений магии, который весьма успешно работает на сайте Империи сильнейших ведьм.
"Аферистов в этом перечне нет и не будет", — подчеркнула Полынь. Именно этим она объясняет постоянные нападки со стороны тех, кто не вошел в список "проверенных" магов: "Они пишут разные гадости и снимают видео обо мне. Я для них ужасная, страшная и непостижимая Алена Полынь. Они понимают, что пришло время закрытия магического рынка", — резюмировала создательница реестра.
Алена Полынь также сообщила, что 5 февраля собирает Круг Силы ведьм в поддержку российского правительства. Она уверена, что власть дается человеку по определенной причине, по велению высших сил: "Просто так никто, нигде и ни в какой стране у власти не оказывается. Та самая матричная система, — то, что люди называют Богом, — двигает фигуры в нужном направлении", — подчеркнула ведьма. Сама колдунья активно поддерживает власть страны и не сомневается, что ее ждут великие дела. "Жить в стране и не любить ее — невозможно", — заключила Полынь.
На фото: Алена Полынь
Встройте «Непознанное и необъяснимое» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
В России собственники домов могут отказаться от оплаты ряда жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщила руководитель Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева.
Европа дрейфует в сторону от США в связи с действиями Трампа по блокировке "Северного потока-2". Останавливать Европу в 2019 году будут через Украину и Балканы.
Состав экспертов «Единой России» не поддержали идею, которая обязывает всех госслужащих, а также муниципальных чиновников и парламентариев раскрывать размер своей пенсии. Об этом сообщают в СМИ.
Зачем посольству США в Хельсинки понадобился большой склад недалеко от аэропорта Мальми и что находится в контейнерах, прибывших в Хельсинки из Багдада?