Газета The New York Times опросила нескольких пилотов Военно-морских сил США, которые во время полетов встречали неопознанные летающие объекты.
Неопознанные объекты замечали пилоты из эскадрильи в Вирджинии, которые совершали тренировочные полеты в 2014-2015 годах перед отправкой в Персидский залив. Летчики стали замечать странные объекты после того, как на самолетах заменили старые радары на более современные, пишет газета.
По словам летчиков, они считали показания радаров ложными, поскольку не могли разглядеть объекты в небе. Они появлялись на разной высоте - от уровня моря до девяти тысяч километров. Объекты могли замедляться или начинали двигаться очень быстро, вплоть до гиперзвуковых скоростей. У них не было заметно двигателей, а инфракрасный спектр не показывал шлейф выходящих газов. Объекты находились в воздухе до 12 часов.
Как пояснил изданию астрофизик Леон Голуб, инопланетное происхождение этих объектов маловероятно. Такие явления могли стать результатом ошибок оборудования и атмосферных явлений, а также последствием "неврологической перегрузки" в условиях скоростного полета.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сотрудники агентства NASA обнародовали сделанные около тридцати лет назад фотографии, на которых запечатлён неопознанный летающий объект.
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