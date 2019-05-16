У исследователей получилось расшифровать самый загадочный текст - рукопись Войнича

Более ста лет ученые из разных уголков планеты ломают голову над загадочной рукописью Войнича, но похоже у британцев получилось ее расшифровать. Об открытии заявил Джерард Чешир из Бристольского университета.
Ученый утверждает, что рукопись была написала на протороманском языке, который очень давно был основным в Средиземноморье. Примечательно, что до наших дней не сохранился не один текст на этом языке, поэтому исследователи на могут расшифровать рукопись на протяжение долгих лет.
Рукопись Войнича была обнаружена в 1912 году. Современные исследования говорят о том, что она была написала в XV веке. Документ содержит 240 страниц текста, который сопровождают иллюстрации.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о попытках ученых разгадать тайну рукописи Войнича.
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