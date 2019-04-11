"Аэрофлот" опроверг информацию об обнаружении НЛО в небе над Москвой

Представители "Аэрофлота" рассказали, что сообщения СМИ об НЛО в небе над Москвой не соответствуют действительности.

Ранее российские СМИ утверждали, что пилот самолета, который следовал из Калининграда в Москву сообщил авиадиспетчерам о трех неизвестных объектах, которые испускали свечение. Диспетчеры получили сообщения пилота при подлете самолета к Москве. По описанию, пилот самолета видел три светящихся шара, которые мерцали разными цветами.

Официальный представитель "Аэрофлота" заявил, что эти заявления прессы не более чем фейк.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что над Ладожским озером сняли неопознанный летающий объект на видео. Объекты, по словам рыбаков, парили в воздухе и не торопились поскорее улететь. Издали они напоминали скопление ярких огоньков, похожих на замершие искры фейерверка. Уфологи сразу обратили внимание на то, что снятые над Ладогой объекты не похожи на обычные летающие тарелки и сигары. Теперь они ломают голову, что бы это значило.

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