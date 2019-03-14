На поверхности Марса обнаружили обломок, похожий на часть инопланетного корабля

Автор одного из каналов на видеохостинге YouTube обнаружил странный объект на видеозаписи с марсохода. По мнению блогера, объект напоминает обломок какого-то строения или устройства, созданного внеземной цивилизацией.
Блогер выдвинул теорию, что раньше Марс был также заселен, как и Земля. Однако из-за повышенного радиационного фона от Солнца жизнь на планете погибла. Более того, блогер нашел ученых, которые поддерживают эту теорию. Исследователи подчеркивают, что на поверхности красной планеты даже сохранились каналы, по которым предположительно текла вода.
В комментариях под видео пользователи видеохостинга разошлись во мнениях. Одни поддерживают теорию блогера, а другие утверждают, что объект — это обычный космический мусор.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как американцев пугают похищениями инопланетянами. Страховые фирмы даже начали страховать жителей США от похищений инопланетными существами.
Фото: кадр из видео
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