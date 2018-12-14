Предком четвероногих была ушастая рыба

Уши и конечности достались нам в наследство от рыб. Этот тезис подтвердили австралийские исследователи, обнаружив ископаемую рыбу, жившую сотни миллионов лет назад. Это существо имеет типичные признаки современных четвероногих.

Известно, что земноводные, как древнегреческая богиня Афродита или римская Венера, появились из воды. В процессе эволюции они претерпели значительные изменения в своем внешнем облике.

Например, обитающее в Арктике крокодилообразное существо Tiktaalik roseae можно считать связующим звеном между морскими и наземными существами. В ходе эволюции она приобрела, с одной стороны, плавники и чешую, характерные для водоплавающих, а с другой – плечевые и локтевые кости.

У древней и давно вымершей рыбы, научное название которой Panderichthys, в черепе имелись отверстия, через которые поступал воздух. Это отверстие превратилось в среднее ухо у позвоночных. Исследователи полагают, что уши и конечности населяющих сушу существ – не что иное, как наследство, доставшееся нам от рыбообразных.

Теперь австралийские ученые обнаружили, что ископаемая рыба из рода Gogonasus имеет неожиданно много отличительных черт, характерных для наземных обитателей.

Группа биологов под руководством Джона Лонга из Мельбурна опубликовала на страницах научного журнала «Nature» результаты своего исследования, в котором говорится, что древняя рыба, как это не удивительно, имела конечности и уши, как у четвероногих.

Останки ископаемой рептилии были обнаружены в известковых отложениях на западе Австралии. Отлично сохранившиеся ископаемые останки принадлежали рыбе, которая жила 380 миллионов лет назад, когда первые амфибии выбирались на сушу.

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