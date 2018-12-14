Над Ладожским озером сняли на видео НЛО

Над Ладожским озером местные рыбаки увидели и сняли на видео необычные летающие объекты с яркими огнями, пишет "Поплавок".
Объекты, по словам рыбаков, парили в воздухе и не торопились поскорее улететь. Издали они напоминали скопление ярких огоньков, похожих на замершие искры фейерверка.
Уфологи сразу обратили внимание на то, что снятые над Ладогой объекты не похожи на обычные летающие тарелки и сигары. Теперь они ломают голову, что бы это значило.
Знатоки таинственного даже высказали мысль, что технологии инопланетян сделали шаг вперед и они сменили свои поднадоевшие всем тарелки на летательные аппараты новой формы. Они также не исключают, что над Ладогой летали секретные военные аппараты типа американского TR-3B.
Источник фото: maxpixel.freegreatpicture.com
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