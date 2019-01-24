Алена Полынь: "Виталий Милонов сказал, что я Сатана!"

22 января состоялась пресс-конференция для журналистов по вопросу очередного законопроекта Виталия Милонова. На этот раз Милонова волновали не проститутки и геи, а ведьмы, маги, чьи "рожи" (а именно так и выразился депутат) не должны быть в России.

В законопроекте предусмотрено место только для народных целителей, но с высшим медицинским образованием. Правда сам Милонов не совсем пока понимает, что именно разрешить возможно. Гомеопатия — как говорит Милонов, обман, но разрешаем. А вот гирудотерапия и висцеральная терапия — приемы, неизвестные депутату.

На пресс-конференции присутствала ведьма Алена Полынь, и именно ей достались все оскорбления народного избранника. Как это было и чем закончилось — об этом мы поговорили с Аленой Полынь.

— Вы оказались на конференции с Виталием Милоновом, зная его взрывной характер и уже предыдущие высказывания негативного толка о магии и о вас… Вы расчитывали на продуктивную встречу с журналистами?

— Виталий Милонов, увы, демонстрирует несдержанное поведение, протягивает религию в мирские законы, он все-таки депутат и потому, конечно, на это не имеет право, так как в его лице люди видят бескультурие тех, кого они избирали. Он позорит не себя, а, по сути, всю Государственную Думу. Как можно думать о народе в таком состоянии?

Я знала, что он будет так себя вести, разве он может иначе. Безусловно, моя задача была донести журналистам мою точку зрения и показать разницу между ведающей матерью и избранником народа в качестве подачи информации, знаниях, статусе, что мне и удалось.

— На пресс-конференции Виталий Милонов кричал и оскорблял? Нам известно, что он сказал, что вы не женщина и что у вас растут рога и от вас пахнет серой, что он готов выселить вас на новые Земли и даже выгонял из зала и говорил, что вы психически больная и мошенница… Вы ожидали таких серьезных нападок с его стороны?

— Это нападки не контролирующего себя человека, ведь на самом деле он может думать обо мне, что хочет, но есть рамки закона, а он ведь представитель этого самого закона. Так как он может выходить за рамки того, что сам создает и бережет? Это, конечно, риторический вопрос. Все увидели его состояние и то, насколько такой человек может быть во власти.

Конечно, общество больно сейчас, и многие находятся в состоянии агрессии и неразумности, но поведение подобного толка не для блюстителей прав граждан. Свои мысли о том, какой закон он хочет, он так и не смог полноценно донести. Так как путался даже в том, что касается рамок закона, который он хочет довести до слушанья в Государственной Думе.

Народная медицина не должна содержать магию, сказал Милонов. Но тогда нужно четко разграничить, что такое магия и что входит в народную медицину. А этого Милонов сделать не может, так как не разбирается в таких понятиях, как висцеральная терапия и гирудотерапия. Я уже не говорю про иные понятия.

— Да, действительно, депутат не смог ответить ничего про гирудотерапию и висцеральную терапию и посчитал нужным приравнять эти направления к магии. Оскорбления в ваш адрес смешивались с упоминаниями персонажей из "Гарри Поттера"… Почему-то Милонов говорил очень часто именно о них.

— Депутат — видимо, любитель мистических произведений. Кстати, его знакомый представитель Церкви вообще сказал, что "Гарри Поттер" — произведение христианское. Конечно, подобное невежество ни со стороны Милонова, ни со стороны батюшки недопустимо. Мне больно за страну, где в Думе находятся депутаты с таким состоянием души.

Религия не должна входить в законы как постулат. Мы не можем заставлять всех мыслить религиозными догмами. Депутат не может быть фанатиком какой-либо религии. Мы — светское государство. Есть медицина традиционная — та, что основана на традициях народа. Есть нетрадиционная — та, что научная. Сейчас считают наоборот. Кричать с трибуны "запретить" большого ума не надо. Вопрос — что запретить? Традиции? Нам нужно не запрещать, а изучать.

Я считаю, что правильно не запрещать, а сделать обязательной совместную работу врача и целителя. Когда мы к этому придем, мы вырвемся вперед во всех направлениях медицины.

Потом скажите, в каком это университете сегодня учат, как использовать травы именно в целительстве, где есть целостный подход "душа, дух и тело"? Нигде этого нет. Именно поэтому я открываю Международный университет магии и колдовства. Там это будет. Сейчас это, конечно, первый шаг, и он встретит много негатива от религиозных фанатиков в том числе. Но мы либо растем, либо это утопия и вот такое состояние, какое показал на пресс-конференции Милонов.

— Да, Милонов затронул тему вашего образования. Как вы думаете с чем связан этот его интерес?

— Знаете, каждый человек сам выдает свои болезненные точки. По-видимому, образование Милонова не позволяет ему кричать на всех углах о нем. Хорошему журналисту не составит труда узнать, когда депутат получил образование и благодаря чему… Не в моих правилах обсуждать кого-то за спиной. Уровень общения, культуры и знаний видно сразу, тут и обсуждать нечего.

Я с гордостью говорю: у меня высшее образование, я учусь всю жизнь и буду дальше учиться. Мне интересен человек его природа, Мироздание. Мне интересно все. Нет сфер, которые мне не важны. И знаете, нигде, ни в одном учебном заведении, не дадут таких знаний, какие есть у меня.

Депутат кричит о корочке, номере диплома. Но если поднимать вопрос об этом виде образования, то я могу утверждать, что принимать законы должны люди с соответствующим образованием, а именно — юридическим. Но сейчас мало кто из депутатов его имеет. По старинке, когда заканчиваются аргументы и нет фактов, человек несдержанный, не владеющий собой, оскорбляет и переходит на личности. Образование — это то, что первое пришло ему в голову.

"Корочка" сегодня не показатель образованности человека. Я общалась с мудрейшими старцами, которые в школу-то не ходили. Я училась у бабушек, которые кровь останавливают взглядом. Я общалась с шаманами, о которых без придыхания не сказать, — они даже в школы не ходили. Отрицать очевидное — магию — значит быть глупцом. Ибо вся классика написана благодаря магии. В ней либо присутствуют обрядовость и знания, либо писал ее оккультист — и благодаря своим знаниям написал. Нельзя отрицать очевидного.

— Виталий Милонов приготовился к встрече, пришел с конвертом и попросил угадать, что там. Вы отказались. Вы считаете, это провокация с его стороны?

— Человек, живущий "Гарри Поттером", называющий меня не женщиной, а Сатаной, конечно, готовился к встрече с целью доказать свою правоту и унизить меня. Но он путает зиму с летом. Я не занимаюсь угадыванием в конвертах и никогда не говорила об этом.

Моя основная задача — за счет знаний направить человека верно в решении его вопроса. Например, то же целительство — оно многогранно. Но Милонов не хочет этого слышать.

Я могу дать человеку заговор на Воду, который не исключает лечения у врача. Я это требую всегда от обратившегося. Но смотрите, врач говорит пациенту, что заболевание не лечится, можно только обезболить, и обезболивает. Я даю заговор — и все проходит. Чем я навредила? Другой вопрос, когда назвавший себя целителем ломает руки пациенту или проводит раз за разом сеансы, исключая врачебную помощь.

Но депутат не видит границ, и причины тому — его невосприятие знаний из-за религиозного фанатизма и, конечно, незнание области, за которую он взялся.

Та же грыжа легко заговаривается за три раза практически всегда. Так почему не попробывать? Я не отрицаю, что аферистов много. Именно поэтому Империя сильнейших ведьм призывает депутатов к переговорам, но разумным, а не в милоновском состоянии.

— Нам известно, что вы выиграли суд и есть постановление, где четко обозначено, что вы не мошенница. С кем этот суд был и будете ли вы подавать в суд на Милонова? Или вы разберетесь магически?

— Есть законы страны, в которой мы живем. И, конечно, я хочу показать, как эти законы действуют. Никому не дозволено себя вести так, как Милонов. А депутату не соблюдать законы еще непозволительнее.