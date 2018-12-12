Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Непознанное » Человек
Человек Уфология Прошлое Настоящее Аномальные зоны
Автор Петр Ермилин

Месть полтергейста

Непознанное » Человек

Сомневающиеся в существовании светленской барабашки получили инсульт мозга

В середине 70-х весь Советский Союз с упоением слушал один из самых первых хитов Аллы Пугачевой "Волшебник-недоучка". Помните, там, где "сделать хотел утюг, слон получился вдруг". Смысл в том, что, получив лишь начальные навыки волшебного ремесла, лирический герой тем не менее вовсю ими пользовался. Но из-за недостатка квалификации вместо слонов или коз у него получались различные "мутанты".

Конечно, с одной стороны, забавно. Но давайте призадумаемся, всегда ли столь безобидно манипулирование или даже простое общение с магическими силами, "светлыми" или "темными", с так называемой чертовщиной?

О вреде заигрывания с нечистой силой сказано предостаточно. У всех на слуху трагические истории с молодыми людьми, которые чрезмерно увлекались сатанизмом.

Недавно Томск был потрясен трагическим случаем, когда парень, зациклившийся на черной магии, сатанизме, ритуальных убийствах и прочем, не пощадил родного брата. Но это, как говорится, крайний случай.

Небезопасны и куда более невинные забавы. Известно множество историй, когда во время святочных гаданий на свет являлось такое, что у любопытных девиц в лучшем случае навсегда отбивало охоту вызывать духов или иные сверхъестественные силы.

Классический пример — печальный конец красавца Германа из "Пиковой дамы", пожелавшего разрешить карточные проблемы с помощью колдовства. Гораздо чаще бывает так, что неведомые силы сваливаются на нас как стихийное бедствие, и мы можем исполнять лишь роль пассивных наблюдателей. (Забегая немного вперед, однако, заметим, что наблюдать можно по-разному — максимально себя обезопасив или же, наоборот, навлекая приключения на свою задницу).

Наверняка многие читатели "Буфф-сада" вспомнили про полтергейст "Фотыма" в поселке Светлом, который более трех лет не дает покоя семье Кисляковых, проживающей в "нехорошей" квартире. Там постоянно появляется множество надписей на стенах, окнах, на полу. Сотни записок, выполненных разными почерками.

С их помощью полтергейст общается с хозяевами квартиры и исследователями. На видеопленку снято множество эпизодов полтергейстных событий.

Например, когда летящий ботинок прямо в воздухе неожиданно заворачивает по крутой траектории на 90 градусов и залетает из коридора в комнату, куда он никак не мог попасть, если его бросить обычным образом. И вот полтергейст вступил в "голосовую стадию". В квартире Кисляковых и в подъезде можно услышать хрипловатый громкий голос, идущий "из ниоткуда". Он задает вопросы, рассуждает на различные темы. Научился также пользоваться телефоном и иногда выходит в телефонную сеть и звонит любому абоненту. (Автору этих строк однажды довелось побеседовать по телефону со светленским полтергейстом).

Разумеется, беспокойное соседство не приносит особой радости хозяевам квартиры, которые за эти годы понесли прямой моральный ущерб на несколько тысяч рублей: сожжена или испорчена одежда, мебель, бытовые предметы... Однако, несмотря на все неприятности, Кисляковы в какой-то мере смирились с существованием этого загадочного феномена и даже привыкли к нему. Но далеко не всегда шалости "буйного духа", как еще называют полтергейст, заканчиваются невинно.

Вот фрагменты аналитической записки, составленной специалистами Томского регионального научного центра биолокации и экологии "Биолон", которые с 1997 года изучают данное аномальное явление. Записка озаглавлена "Несчастные случаи с людьми, причастными к полтергейсту "Фотыма" в поселке Светлом". (Некоторые имена и узнаваемые детали изменены).

"... В ходе исследований установлено, что определенная категория людей, причастных к этому полтергейсту, подвергается различным несчастьям. События при полтергейстах развиваются по определенным сюжетам, связанным общим смыслом. Вот пример такого сюжета. В 1998 году хозяин квартиры А.В.Кисляков обратился в Томскую районную администрацию с просьбой помочь, так как полтергейст уничтожает у них имущество, не дает спать по ночам, пугает и т.п...

Позднее в одной из местных газет появилась публикация коллективного письма жильцов подъезда, где проживает семья Кисляковых, с обвинениями последних в мошенничестве и уголовных преступлениях. В частности, дети Кисляковых обвинялись в поджоге квартир и совершении тяжких уголовных преступлений. (Обвинение в адрес Пети Кислякова, которому на момент якобы совершения инкриминируемого преступления было 10 лет).

Чуть позже в этой же газете появились публикации журналистов, прямо и косвенно подтверждавшими обвинения, содержащиеся в письме. Кроме того, еще ряд лиц распространял ложную информацию о том, что никакого полтергейста у Кисляковых нет, а они сами мошенники, преследующие корыстные и хулиганские цели. (Ниже приводится список людей из так называемой группы "разоблачителей", среди которых сотрудники районной администрации, журналисты, соседи и другие).

Далее события развивались трагическим образом для части из них, у других случились серьезные жизненные неприятности:

1. Иванов — операция по поводу опухоли головного мозга, в настоящее время неработоспособен.

2. Сергеев — инсульт головного мозга с последующей операцией, в настоящее время работает в прежней должности.

3. Кондратюк — инсульт головного мозга с последующей частичной парализацией, в настоящее время неработоспособен.

4. Гришин, Николаев, Алексеев — уволены по сокращению штатов.

5. Маров — находится в Томском СИЗО по обвинению в умышленном убийстве.

6. Рынин — против его сына возбуждено уголовное дело по обвинению в тяжком преступлении.

Есть еще группа людей, с которыми за последние два года случались несчастья, но их прямое участие в клевете на Кисляковых не доказано. Поэтому в данном отчете они не фигурируют. Приведенные события трудно признать случайными. По гипотезе автора аналитической записки дело обстоит следующим образом. Как выяснено при исследовании полтергейста "Фотыма", фокальным лицом в данном случае является младший сын Кисляковых Петя.

Известно, что фокальное лицо, как правило, всегда АГРЕССИВНО ЗАЩИЩАЕТСЯ ПОЛТЕРГЕЙСТОМ от любых посягательств со стороны. По всей видимости, полтергейст воспринял попытки обвинить Кисляковых в мошенничестве и выселить из квартиры как агрессию в адрес Пети. Последствия не заставили себя ждать...

Виновные, на взгляд полтергейста, люди понесли наказания разной степени тяжести. Стоит отметить, что многих из приведенного списка автор настоящего отчета ранее предупреждал, что они ведут себя неправильно, нарушают ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ, поэтому могут пострадать..."

По теме:

Бок о бок с полтергейстом

Сияющий призрак бродит по Индонезии

Кто и как поможет поймать привидение?

- Существуют специальные инструкции, — говорит автор аналитической записки, научный руководитель "Биолона" Виктор Фефелов, — разработанные московскими исследователями аномальных явлений. Там даны характерные признаки полтергейста, а также рекомендации, как себя вести.

Она предназначена для сотрудников властных, правоохранительных органов и просто людей, которые столкнулись с полтергейстом. Написанная несколько лет назад, она уже несколько устарела. Поскольку московские ученые считали, что полтергейст только "шалит", "хулиганит" и не приносит особых неприятностей. Как выяснилось, это не всегда так.

Приведу несколько простых правил, как следует себя вести, если вы столкнетесь с полтергейстом.

1. Прежде всего к этому нужно отнестись совершенно серьезно. Не следует пугаться, впадать в панику — именно этого и добивается полтергейст.

2. По возможности как можно скорее покинуть это место, поскольку полтергейст имеет свойство развиваться, вести себя более агрессивно.

3. Обязательно обратиться к специалистам, изучающим это явление. А не к шаманам, колдунам и прочим. Поскольку, как правило, после их манипуляций полтергейст только обостряется.

4. До того, как специалисты дадут официальное заключение, что это именно полтергейст, а не что-то иное, не рекомендуется обращаться в органы власти, милицию. Как показывает практика, в абсолютном большинстве случаев власти начинают обвинять в жульничестве, мошенничестве и прочих смертных грехах. Тем более, это может закончится печально и для самих чиновников.

5. Сейчас полтергейст довольно часто развивается до "голосовой стадии". Может общаться, разговаривать по телефону. Ни в коем случае нельзя ни о чем его просить! Например, денег, машины, квартиры или "разобраться" с кем-либо из врагов. Все это выходит боком самим просившим...

Другими словами, нужно следовать правилу индийских йогов: ни о чем НЕ ПРОСИ, ничему НЕ УДИВЛЯЙСЯ и ничего НЕ БОЙСЯ... Ох уж эта техника безопасности...

Во многом нас инструктирует сама природа, наделяя врожденными страхами: высоты, глубины, замкнутого пространства... Конечно, где-то они нам мешают, но в большинстве случаев здоровое чувство опасности все-таки идет на пользу. (Когда же человек снимает врожденные страхи алкоголем и "море ему становится по колено", то последствия бывают весьма печальные).

Есть страхи, приобретенные эмпирическим опытом. Карапуз, ни разу не имевший дело с горящей лампой, безмятежно тянет к ней ручки. А когда обожжется и почувствует боль, желание щупать такие вещи пропадает. Когда опасность не очень заметна, как, например, от автомобиля или мощного станка, нас предостерегают обычные инструкции по технике безопасности, правила дорожного движения.

Впрочем, разумный человек чувствует без всяких инструкций, куда пальцем тыкать не следует. Но есть опасности абсолютно невидимые. Как, например, радиация, которую в момента открытия до начала нашего столетия считали вполне безобидным физическим явлением. Поскольку радиоактивное вещество не жжется, не колется, не цапает...

Поэтому первое время ученые с радиацией вели себя, как годовалые дети, не подозревавшие, что "играют" с боевым оружием. Мы не должны пренебрегать чувством предосторожности, когда сталкиваемся с любыми неизведанными явлениями. В том числе с аномальными. Никто не чувствует боли, когда переходит грань дозволенного при контакте с полтергейстом, магическими предметами, необъяснимыми феноменами. Но, как видно из вышеизложенных ужасных фактов, это еще ни о чем не говорит.

Поэтому соблюдайте технику безопасности. И не только при работе с бытовыми приборами. Так, на всякий случай, одергивайте руку от лампы, светящей непонятным светом. Если даже в этот момент не чувствуете боли...

Андрей Угрюмов.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы полтергейст
Обсудить (1)
Актуальная аналитика
Человек
Вихревое оружие – злой джинн в руках террористов
Человек
Месть полтергейста
Домашние животные
Какие домашние ящерицы наиболее популярны
Новости Все >
Кремль ответил на заявление Порошенко о "войне"
Гонконг решил отказаться от наноквартир﻿
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать сладкий новогодний подарок
За самовольную перепланировку подвалов введут штрафы
"Мы все закричали": в Якутии взлетающий самолет ударил хвостом о ВПП
ТВ выдало человека за робота на "путинском" форуме
Теракт в Страсбурге: преступник в бегах, власти отрицают заговор
На месте табачной фабрики в Москве откроют ферму
Космонавты вскрыли "Союз" ножом и добрались до дыры
Кронштадтский район Петербурга лидирует по доступности аренды жилья﻿
Сейчас читают
Нерусский мир: Казахстан меняет "большого брата"
Бывший СССР
Нерусский мир: Казахстан меняет "большого брата" Видео 
Беспилотные комбайны: прогресс ценой безработицы?
Авторские статьи
Беспилотные комбайны: прогресс ценой безработицы?
Как Полтавская битва обернулась триумфом русского оружия
Силовые структуры
Как Полтавская битва обернулась триумфом русского оружия
Читательский топ
В Кремле резко ответили госсекретарю США по поводу Ту-160 в Венесуэле
Азбука непристойных жестов, которые шокируют иностранцев
Уже не банк: почему Греф хочет изменить название Сбербанка
Кто он, Александр Солженицын, - предатель или герой?
Турция создает военную базу из-за ситуации в Керченском проливе
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Южная Америка
Венесуэла: Мадуро, Кастро и Путин хотят Карибский кризис 2.0

Россия направит в Венесуэлу стратегические бомбардировщики Ту-160, способные нести ядерное оружие. В Венесуэле считают, что близок Карибский кризис 2.0.

Венесуэла: Мадуро, Кастро и Путин хотят Карибский кризис 2.0
В Кремле резко ответили госсекретарю США по поводу Ту-160 в Венесуэле
Военные новости
В Кремле резко ответили госсекретарю США по поводу Ту-160 в Венесуэле
Бывший СССР
Армия ДНР сообщила о готовящемся вторжении Украины
Правила игры
Росфинмониторинг нашел множество "офшоров" губернаторов и депутатов
Россия
Кто он, Александр Солженицын, - предатель или герой?

В день столетия со дня рождения Александра Солженицына одни называют его предателем, а другие - героем. Вероятно, оба мнения верны.

Кто он, Александр Солженицын, - предатель или герой?
Премьер Эстонии рассказал, какими могли бы быть новые санкции против России
Прибалтика
Премьер Эстонии рассказал, какими могли бы быть новые санкции против России
Правила игры
Росфинмониторинг нашел множество "офшоров" губернаторов и депутатов
Кошелек
Озвучены реальные размеры российских пенсий
Новости медицины
Это приказ: врачи признались, что навязывают пациентам платные услуги

Всероссийский опрос врачей показал, что они выполняют директивы руководства по навязыванию платных услуг и определенных лекарств пациентам.

Это приказ: врачи признались, что навязывают пациентам платные услуги
Росфинмониторинг нашел множество "офшоров" губернаторов и депутатов
Правила игры
Росфинмониторинг нашел множество "офшоров" губернаторов и депутатов
Православие
УПЦ вступила в активную фазу борьбы с Порошенко
Банки
Уже не банк: почему Греф хочет изменить название Сбербанка
Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Павел Морозов Как избежать рисков при сдаче квартиры в наём﻿ Павел Морозов Любовь Степушова G20: Путин справится с Трампом и депрессией Любовь Степушова
Комментарии
Юбилей на костях предков: в Казани отметят 750-летие Золотой Орды
Юбилей на костях предков: в Казани отметят 750-летие Золотой Орды
Юбилей на костях предков: в Казани отметят 750-летие Золотой Орды
"Гений инвестиций" предупредил о падении курса доллара
Уже не банк: почему Греф хочет изменить название Сбербанка
Порошенко объявил о "войне" после керченского инцидента
Порошенко объявил о "войне" после керченского инцидента
Росфинмониторинг нашел множество "офшоров" губернаторов и депутатов
Порошенко объявил о "войне" после керченского инцидента
Почему Конституция стала памятником несбывшимся надеждам
В США призвали избавить экономику Украины от "влияния" России
Юбилей на костях предков: в Казани отметят 750-летие Золотой Орды
Юбилей на костях предков: в Казани отметят 750-летие Золотой Орды
Юбилей на костях предков: в Казани отметят 750-летие Золотой Орды
Самовольную перепланировку подвалов запретят﻿
Теракт в Страсбурге: преступник в бегах, власти отрицают заговор
Юбилей на костях предков: в Казани отметят 750-летие Золотой Орды
Семья с онкобольными детьми выехала из квартиры из-за травли соседей
Порошенко объявил о "войне" после керченского инцидента
Семья с онкобольными детьми выехала из квартиры из-за травли соседей
ТВ выдало человека за робота на "путинском" форуме
История и современность Все >
Сфинкс - можно ли попасть внутрь статуи?
Сфинкс - можно ли попасть внутрь статуи?
Герардеска Манутиус: первая в истории женщина-гладиатор
Герардеска Манутиус: первая в истории женщина-гладиатор
Как России защититься от биологического оружия
Как России защититься от биологического оружия
Молодинская битва: незаслуженно забытая победа
Молодинская битва: незаслуженно забытая победа
SWAT - легендарный американский ОМОН
SWAT - легендарный американский ОМОН
Зачем Путину выдавали удостоверение "Штази"
Зачем Путину выдавали удостоверение "Штази"
В Кремле резко ответили госсекретарю США по поводу Ту-160 в Венесуэле
В Кремле резко ответили госсекретарю США по поводу Ту-160 в Венесуэле
Откуда пошло выражение "депутат - слуга народа"
Откуда пошло выражение "депутат - слуга народа"
Тайна сибирского старца Федора Кузьмича
Тайна сибирского старца Федора Кузьмича
Эксперты предрекают протестный взрыв в 2019 году
Эксперты предрекают протестный взрыв в 2019 году
СМИ представили список главных нарушений Конституции
СМИ представили список главных нарушений Конституции
Женское Все >
Чтобы кактусам нравилось у вас дома
Чтобы кактусам нравилось у вас дома
Проверенные полезные советы
Проверенные полезные советы
Выметаем неудачи из дома
Выметаем неудачи из дома
Как сохранить урожай картофеля до весны без потерь
Как сохранить урожай картофеля до весны без потерь
Фиалка лучше, чем у подруги
Фиалка лучше, чем у подруги
Исследователи из Томска внедряют новый метод МРТ мозга
Исследователи из Томска внедряют новый метод МРТ мозга
В Китае выжил мужчина, пронзенный десятью металлическими копьями
В Китае выжил мужчина, пронзенный десятью металлическими копьями
От компьютеров мозг ребенка быстро стареет и разрушается
От компьютеров мозг ребенка быстро стареет и разрушается
Диана Анкудинова решает, кто лучше: кошки или собаки
Диана Анкудинова решает, кто лучше: кошки или собаки
Сибирские ученые изобрели новый метод МРТ мозга
Сибирские ученые изобрели новый метод МРТ мозга
Как порадовать маму в Новый Год?
Как порадовать маму в Новый Год?
Дакота Джонсон: секреты красоты
Дакота Джонсон: секреты красоты
Поцелуй убил новорожденную
Поцелуй убил новорожденную
Соседи "вытравили" из квартиры семью с онкобольными детьми
Соседи "вытравили" из квартиры семью с онкобольными детьми
Мужское Все >
На рыбалке у тёщи
На рыбалке у тёщи
Врачам и учителям запретили брать подарки алкоголем
Врачам и учителям запретили брать подарки алкоголем
Как обустроить маленькую прихожую
Как обустроить маленькую прихожую
Простые правила дизайна интерьера
Простые правила дизайна интерьера
Правильное использование зеркала в дизайне интерьера
Правильное использование зеркала в дизайне интерьера
Идеи для украшения стен
Идеи для украшения стен
Модный синий интерьер
Модный синий интерьер
Как создать узкую талию?
Как создать узкую талию?
Пять микроэлементов, которых не хватает в вашем рационе
Пять микроэлементов, которых не хватает в вашем рационе
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Богородица "Знамение": чудо победы для веры
Богородица "Знамение": чудо победы для веры
Владыка Серафим: герой-священномученик
Владыка Серафим: герой-священномученик
Какие домашние ящерицы наиболее популярны
Какие домашние ящерицы наиболее популярны
Гончие борзые: жизнь или смерть после рекордов
Гончие борзые: жизнь или смерть после рекордов
Попугай: неприхотливый питомец, ценящий хорошую беседу
Попугай: неприхотливый питомец, ценящий хорошую беседу
Еноту в доме не место. Еще четыре причины
Еноту в доме не место. Еще четыре причины
Что нужно хомяку для счастливого соседства с человеком?
Что нужно хомяку для счастливого соседства с человеком?
Искусственный интеллект может определять анемию
Искусственный интеллект может определять анемию
Как Россия потеряла сразу два спутника
Как Россия потеряла сразу два спутника
Новый тренд: ретро-очки снова в моде
Новый тренд: ретро-очки снова в моде
Осторожно, Apple следит за вами!
Осторожно, Apple следит за вами!
Стоит ли смотреть "Тайну дома с часами"
Стоит ли смотреть "Тайну дома с часами"
Глубины океана гудят по неизвестной причине
Глубины океана гудят по неизвестной причине
Какие продукты могут остановить рак на ранней стадии
Какие продукты могут остановить рак на ранней стадии
Настоящие имена культовых личностей
Настоящие имена культовых личностей
Ближний Восток
Почему России стоит поддерживать авторитет Южной Осетии

В России прошла серия конференций "Ближний Восток, Северный Кавказ. Культурная политика в деле укрепления межнационального мира и межрелигиозного согласия". Какова цель федерального проекта? Об этом и не только "Правде.Ру" рассказала этнолог и магистр теологии Галина Хизриева.

Почему России стоит поддерживать авторитет Южной Осетии
Макрон поплакался в "желтую жилетку"
Евросоюз
Макрон поплакался в "желтую жилетку"
Это провокация: "желтым жилетам" не понравилась речь Макрона
Евросоюз
Это провокация: "желтым жилетам" не понравилась речь Макрона
Венесуэла: Мадуро, Кастро и Путин хотят Карибский кризис 2.0
Южная Америка
Венесуэла: Мадуро, Кастро и Путин хотят Карибский кризис 2.0
Что мешает Армении стать проамериканской
Новости Армении
Что мешает Армении стать проамериканской
Чем для украинцев аукнется очередное прощание Порошенко с русским миром
Новости Украины
Чем для украинцев аукнется очередное прощание Порошенко с русским миром
Грибаускайте пообещала Порошенко военную помощь и движение в НАТО
Прибалтика
Грибаускайте пообещала Порошенко военную помощь и движение в НАТО
В США похоронили с почестями серийного убийцу
США и Канада. Новости и аналитика
В США похоронили с почестями серийного убийцу
Почему России важно оставаться в ОЗХО
Евросоюз
Почему России важно оставаться в ОЗХО
ВЦИОМ: Россияне считают Казахстан и Белоруссию самыми надежными из постсоветских партнеров
Бывший СССР
ВЦИОМ: Россияне считают Казахстан и Белоруссию самыми надежными из постсоветских партнеров
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ