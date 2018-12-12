Месть полтергейста

Сомневающиеся в существовании светленской барабашки получили инсульт мозга

В середине 70-х весь Советский Союз с упоением слушал один из самых первых хитов Аллы Пугачевой "Волшебник-недоучка". Помните, там, где "сделать хотел утюг, слон получился вдруг". Смысл в том, что, получив лишь начальные навыки волшебного ремесла, лирический герой тем не менее вовсю ими пользовался. Но из-за недостатка квалификации вместо слонов или коз у него получались различные "мутанты".

Конечно, с одной стороны, забавно. Но давайте призадумаемся, всегда ли столь безобидно манипулирование или даже простое общение с магическими силами, "светлыми" или "темными", с так называемой чертовщиной?

О вреде заигрывания с нечистой силой сказано предостаточно. У всех на слуху трагические истории с молодыми людьми, которые чрезмерно увлекались сатанизмом.

Недавно Томск был потрясен трагическим случаем, когда парень, зациклившийся на черной магии, сатанизме, ритуальных убийствах и прочем, не пощадил родного брата. Но это, как говорится, крайний случай.

Небезопасны и куда более невинные забавы. Известно множество историй, когда во время святочных гаданий на свет являлось такое, что у любопытных девиц в лучшем случае навсегда отбивало охоту вызывать духов или иные сверхъестественные силы.

Классический пример — печальный конец красавца Германа из "Пиковой дамы", пожелавшего разрешить карточные проблемы с помощью колдовства. Гораздо чаще бывает так, что неведомые силы сваливаются на нас как стихийное бедствие, и мы можем исполнять лишь роль пассивных наблюдателей. (Забегая немного вперед, однако, заметим, что наблюдать можно по-разному — максимально себя обезопасив или же, наоборот, навлекая приключения на свою задницу).

Наверняка многие читатели "Буфф-сада" вспомнили про полтергейст "Фотыма" в поселке Светлом, который более трех лет не дает покоя семье Кисляковых, проживающей в "нехорошей" квартире. Там постоянно появляется множество надписей на стенах, окнах, на полу. Сотни записок, выполненных разными почерками.

С их помощью полтергейст общается с хозяевами квартиры и исследователями. На видеопленку снято множество эпизодов полтергейстных событий.

Например, когда летящий ботинок прямо в воздухе неожиданно заворачивает по крутой траектории на 90 градусов и залетает из коридора в комнату, куда он никак не мог попасть, если его бросить обычным образом. И вот полтергейст вступил в "голосовую стадию". В квартире Кисляковых и в подъезде можно услышать хрипловатый громкий голос, идущий "из ниоткуда". Он задает вопросы, рассуждает на различные темы. Научился также пользоваться телефоном и иногда выходит в телефонную сеть и звонит любому абоненту. (Автору этих строк однажды довелось побеседовать по телефону со светленским полтергейстом).

Разумеется, беспокойное соседство не приносит особой радости хозяевам квартиры, которые за эти годы понесли прямой моральный ущерб на несколько тысяч рублей: сожжена или испорчена одежда, мебель, бытовые предметы... Однако, несмотря на все неприятности, Кисляковы в какой-то мере смирились с существованием этого загадочного феномена и даже привыкли к нему. Но далеко не всегда шалости "буйного духа", как еще называют полтергейст, заканчиваются невинно.

Вот фрагменты аналитической записки, составленной специалистами Томского регионального научного центра биолокации и экологии "Биолон", которые с 1997 года изучают данное аномальное явление. Записка озаглавлена "Несчастные случаи с людьми, причастными к полтергейсту "Фотыма" в поселке Светлом". (Некоторые имена и узнаваемые детали изменены).

"... В ходе исследований установлено, что определенная категория людей, причастных к этому полтергейсту, подвергается различным несчастьям. События при полтергейстах развиваются по определенным сюжетам, связанным общим смыслом. Вот пример такого сюжета. В 1998 году хозяин квартиры А.В.Кисляков обратился в Томскую районную администрацию с просьбой помочь, так как полтергейст уничтожает у них имущество, не дает спать по ночам, пугает и т.п...

Позднее в одной из местных газет появилась публикация коллективного письма жильцов подъезда, где проживает семья Кисляковых, с обвинениями последних в мошенничестве и уголовных преступлениях. В частности, дети Кисляковых обвинялись в поджоге квартир и совершении тяжких уголовных преступлений. (Обвинение в адрес Пети Кислякова, которому на момент якобы совершения инкриминируемого преступления было 10 лет).

Чуть позже в этой же газете появились публикации журналистов, прямо и косвенно подтверждавшими обвинения, содержащиеся в письме. Кроме того, еще ряд лиц распространял ложную информацию о том, что никакого полтергейста у Кисляковых нет, а они сами мошенники, преследующие корыстные и хулиганские цели. (Ниже приводится список людей из так называемой группы "разоблачителей", среди которых сотрудники районной администрации, журналисты, соседи и другие).

Далее события развивались трагическим образом для части из них, у других случились серьезные жизненные неприятности:

1. Иванов — операция по поводу опухоли головного мозга, в настоящее время неработоспособен.

2. Сергеев — инсульт головного мозга с последующей операцией, в настоящее время работает в прежней должности.

3. Кондратюк — инсульт головного мозга с последующей частичной парализацией, в настоящее время неработоспособен.

4. Гришин, Николаев, Алексеев — уволены по сокращению штатов.

5. Маров — находится в Томском СИЗО по обвинению в умышленном убийстве.

6. Рынин — против его сына возбуждено уголовное дело по обвинению в тяжком преступлении.

Есть еще группа людей, с которыми за последние два года случались несчастья, но их прямое участие в клевете на Кисляковых не доказано. Поэтому в данном отчете они не фигурируют. Приведенные события трудно признать случайными. По гипотезе автора аналитической записки дело обстоит следующим образом. Как выяснено при исследовании полтергейста "Фотыма", фокальным лицом в данном случае является младший сын Кисляковых Петя.

Известно, что фокальное лицо, как правило, всегда АГРЕССИВНО ЗАЩИЩАЕТСЯ ПОЛТЕРГЕЙСТОМ от любых посягательств со стороны. По всей видимости, полтергейст воспринял попытки обвинить Кисляковых в мошенничестве и выселить из квартиры как агрессию в адрес Пети. Последствия не заставили себя ждать...

Виновные, на взгляд полтергейста, люди понесли наказания разной степени тяжести. Стоит отметить, что многих из приведенного списка автор настоящего отчета ранее предупреждал, что они ведут себя неправильно, нарушают ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ, поэтому могут пострадать..."

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- Существуют специальные инструкции, — говорит автор аналитической записки, научный руководитель "Биолона" Виктор Фефелов, — разработанные московскими исследователями аномальных явлений. Там даны характерные признаки полтергейста, а также рекомендации, как себя вести.

Она предназначена для сотрудников властных, правоохранительных органов и просто людей, которые столкнулись с полтергейстом. Написанная несколько лет назад, она уже несколько устарела. Поскольку московские ученые считали, что полтергейст только "шалит", "хулиганит" и не приносит особых неприятностей. Как выяснилось, это не всегда так.

Приведу несколько простых правил, как следует себя вести, если вы столкнетесь с полтергейстом.

1. Прежде всего к этому нужно отнестись совершенно серьезно. Не следует пугаться, впадать в панику — именно этого и добивается полтергейст.

2. По возможности как можно скорее покинуть это место, поскольку полтергейст имеет свойство развиваться, вести себя более агрессивно.

3. Обязательно обратиться к специалистам, изучающим это явление. А не к шаманам, колдунам и прочим. Поскольку, как правило, после их манипуляций полтергейст только обостряется.

4. До того, как специалисты дадут официальное заключение, что это именно полтергейст, а не что-то иное, не рекомендуется обращаться в органы власти, милицию. Как показывает практика, в абсолютном большинстве случаев власти начинают обвинять в жульничестве, мошенничестве и прочих смертных грехах. Тем более, это может закончится печально и для самих чиновников.

5. Сейчас полтергейст довольно часто развивается до "голосовой стадии". Может общаться, разговаривать по телефону. Ни в коем случае нельзя ни о чем его просить! Например, денег, машины, квартиры или "разобраться" с кем-либо из врагов. Все это выходит боком самим просившим...

Другими словами, нужно следовать правилу индийских йогов: ни о чем НЕ ПРОСИ, ничему НЕ УДИВЛЯЙСЯ и ничего НЕ БОЙСЯ... Ох уж эта техника безопасности...

Во многом нас инструктирует сама природа, наделяя врожденными страхами: высоты, глубины, замкнутого пространства... Конечно, где-то они нам мешают, но в большинстве случаев здоровое чувство опасности все-таки идет на пользу. (Когда же человек снимает врожденные страхи алкоголем и "море ему становится по колено", то последствия бывают весьма печальные).

Есть страхи, приобретенные эмпирическим опытом. Карапуз, ни разу не имевший дело с горящей лампой, безмятежно тянет к ней ручки. А когда обожжется и почувствует боль, желание щупать такие вещи пропадает. Когда опасность не очень заметна, как, например, от автомобиля или мощного станка, нас предостерегают обычные инструкции по технике безопасности, правила дорожного движения.

Впрочем, разумный человек чувствует без всяких инструкций, куда пальцем тыкать не следует. Но есть опасности абсолютно невидимые. Как, например, радиация, которую в момента открытия до начала нашего столетия считали вполне безобидным физическим явлением. Поскольку радиоактивное вещество не жжется, не колется, не цапает...

Поэтому первое время ученые с радиацией вели себя, как годовалые дети, не подозревавшие, что "играют" с боевым оружием. Мы не должны пренебрегать чувством предосторожности, когда сталкиваемся с любыми неизведанными явлениями. В том числе с аномальными. Никто не чувствует боли, когда переходит грань дозволенного при контакте с полтергейстом, магическими предметами, необъяснимыми феноменами. Но, как видно из вышеизложенных ужасных фактов, это еще ни о чем не говорит.

Поэтому соблюдайте технику безопасности. И не только при работе с бытовыми приборами. Так, на всякий случай, одергивайте руку от лампы, светящей непонятным светом. Если даже в этот момент не чувствуете боли...

Андрей Угрюмов.