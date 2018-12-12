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Автор Инна Новикова

Магические кристаллы Джона Ди

Непознанное » Человек

"В какой бы части света оно ни находилось..."

 Сохранились сведения о каком-то зеркально отполированном черном кристалле, некогда принадлежавшем легендарной личности второй половины XVI века — Джону Ди. Об этом магическом зеркале, в частности, рассказывали манускрипты, одно время хранившиеся в библиотеке Котоньена. Входило это зеркало в коллекцию редкостей, собранную неким Хорасом (Горацием) Уолполом из Строберри-хилл. Выглядело оно как кусок каменного угля великолепного черного цвета, прекрасно отполированный; обтесанный в форме овала, с ручкой из темной слоновой кости.

И хотя многие говорили, что это был именно уголь, большой уверенности в этом нет. Может быть, это был и какой-то другой минерал. Во всяком случае, в коллекции графов Питерборо это зеркало хранилось с осторожной надписью: "Черный камень, посредством которого доктор Ди вызывал духов". Элайас Ашмол, автор диковинной и жуткой книги "Химический театр", рассказывает об этом черном зеркале в восторженных выражениях: "При помощи сего магического камня можно увидеть всякое лицо, какое пожелаешь, в какой бы части света, оно ни находилось, пусть даже скрывалось бы в самых отдаленных покоях или пещерах, что помещаются в недрах земных".

Известно, что ни в роду Питерборо, ни в роду Уолполов, страшась такой власти, никогда даже не пытались воспользоваться магическим зеркалом. Не делали это сами и не давали другим, ревниво оберегая реликвию от посторонних взоров. Опасались больших бед, которые могло бы вызвать чье-либо неуместное любопытство.

Но так уж случилось, что в 1842 году коллекция Уолпола была пущена по свету с молотка. При распродаже магический кристалл за двенадцать фунтов (по французским источникам — за 336 франков) купил человек, который предпочел остаться неизвестным. Несмотря на все предпринятые розыски, ни этого таинственного человека, ни черное зеркало Джона Ди найти так и не удалось.

"То взлет, то посадка..."

Кто же такой — этот легендарный доктор Ди, "магическое наследство" которого до сих пор будоражит воображение? О, это на самом деле была выдающаяся личность, о которой с трепетом и уважением говорят знающие люди и по сей день. А на рубеже XVI-XVII веков слава об этом ученом англичанине, подписывавшемся странным "Voo", гуляла по всей Европе. Дошла она даже до России, и его в качестве научного советника приглашал к себе русский царь. Обещал огромное жалование, роскошный дом и должность, которая сделала бы ученого, как было сказано в царском письме, "одним из наиболее значительных людей в России". Но по известным только ему причинам Джон Ди от столь заманчивого предложения отказался. Как, впрочем, и от других, не менее лестных.

Итак, что же это был за человек, которого жаждали иметь при своем дворе монархи самых разных стран?

Сын придворного офицера короля Генриха VIII, он родился в Уэльсе и в пятнадцатилетнем возрасте поступил в колледж св. Иоанна в Кембридже. Затем продолжил образование в Голландии и Бельгии. Будучи еще юношей, этот современник Нострадамуса уже учил геометрии самого Карла V - императора "Священной Римской империи", а в возрасте 23 лет читал свои знаменитые лекции по математике в Париже.

Блистательный математик и астроном, крупнейший естествоиспытатель, знаток классической филологии и языков, рьяный собиратель и спаситель старинных рукописей, владелец одной из крупнейших в Европе личных библиотек, выдающийся философ, "идейный отец розенкрейцерства", провидец, человек, способный спать лишь два часа в сутки, — вот лишь неполный перечень характеристик этой загадочной личности. Добавим к этому лишь то, что Ди считается прототипом шекспировского Просперо.

Когда Ди вернулся в родную Англию, ему не было и тридцати. Но он уже слыл авторитетным ученым, и Мария I Тюдор назначила его королевским астрологом. Она только что заняла престол и была в расцвете сил, но "доктор Ди" какими-то только ему ведомыми способами (гороскоп? магические зеркала?..) узнал, что править ей недолго: она скоро умрет, не оставив наследника. В беседе с Елизаветой, сводной сестрой королевы, Ди поделился своими соображениями и предсказал этой девушке, находящейся в немилости, скорый королевский трон. Двор кишел интригами, и о столь крамольных предсказаниях шпионы тотчас донесли Марии. Расправа была короткой: королевского астролога бросили в тюрьму "за попытку подчинить жизнь монарха магии".

Два года провел ученый в заточении. И всё же его предсказание сбылось: Елизавета вскоре взошла на трон. Безгранично доверявшая молодому ученому, она сразу же назначила его опять-таки королевским астрологом и даже дату и час своей коронации — 14 января 1559 года — выбрала в соответствии с его расчетами. Судя по всему, совет доктора Ди был точен: почти полувековое правление Елизаветы I было на редкость успешным. Оно сопровождалось расцветом искусств и науки, расширением торговых связей и географическими открытиями. И по сей день среди историков существует устойчивое мнение, что "Елизаветинский ренессанс" во многом обязан именно Джону Ди.

Елизавета тоже не оставалась в долгу. Она предоставила Джону Ди самые широкие возможности для научной деятельности. И, пользуясь личным покровительством королевы, Ди немало сделал для своей родины. Изобретатель механических роботов и телескопа, он стоял у истоков науки морской навигации и применения в английской армии биноклей и подзорных труб. Одним из первых он предложил использовать солнечную энергию, сфокусированную с помощью огромного зеркала.

Принимал участие в реформе григорианского календаря, написал учебник географии, предложил идею начального меридиана, известного сегодня как Гринвичский... Таков был масштаб этой незаурядной личности.

Тайная жизнь королевского астролога

Но при такой кипучей деятельности Джон Ди жил еще одной — тайной — жизнью, о содержании которой мы можем лишь частично догадываться по сохранившимся личному и "спиритическому" дневникам. Да еще по автобиографическим трактатам. Вчитываясь в их строки, мы с полным основанием можем назвать мировоззрение этого уникального человека причудливой смесью мистицизма и самой передовой по тем временам науки. Судите сами: наравне с сугубо научной и практической деятельностью он очень серьезно относился к оккультной философии и магии — как к мировоззрению, помогающему проникнуть в тайны бытия. Его фундаментальный философский труд "Иероглифическая монада" (Антверпен, 1564), по мнению исследователей тайных обществ и герметических учений, стал фактически идейной основой будущего розенкрейцерства.

Можно с уверенностью утверждать, что большую часть своего времени Джон Ди отдавал тайным наукам: кабалистике и нумерологии, алхимии, астрологии, гаданию... Уделял он внимание и изучению свойств зеркал. Об этой области его исследований известно очень мало, и о достижениях Ди мы можем судить только по его же скупым записям. Например, по такой: "Нетрудно изготовить зеркало, которое силой солнца, даже скрытого облаками, превращает в пепел все разновидности камня и металла". Или по свидетельствам современников, которые утверждали, что в доме Джона Ди была какая-то камера для "зеркальных видений".

И всё же чуть ли не главным увлечением всей жизни доктора Ди было изучение "магических" свойств кристаллов и искусство предсказаний с их помощью — кристалломантия.

Среди любопытных подробностей о различных магических кристаллах Джона Ди сохранились сведения о перстне с бериллом, в котором Ди мог вызывать образные видения не только у себя, но и у присутствующих. Предполагают, что кристалл в перстне был огранен особым способом, известным лишь самому Ди, — тем самым, о котором он намекал в своей знаменитой "Иероглифической монаде": "Гранильщик бериллов сможет [с помощью монады. — В.П.] с высочайшей точностью узреть в кристаллической пластине всё, что только есть на земле и в воде в подлунном мире...". История знаменитого перстня, так же как и магического черного зеркала, прослеживается до 1842 года, когда он был продан с аукциона таинственному незнакомцу. Дальнейшая судьба его тоже неизвестна.

Видное место среди "магических кристаллов" Джона Ди занимало зеркало из полированного обсидиана (вулканического стекла), привезенное испанцами из далекой Мексики. Судя по всему, это была настоящая реликвия, которую ацтеки некогда использовали для того же, что и Джон Ди, — для прорицаний. В пользу этой версии говорит, например, такой любопытный факт: имя всевидящего и всезнающего Тескатлипоки — бога вулканов и вулканического стекла обсидиана — в переводе обозначает "дымящееся зеркало".

Свойства обсидианового ацтекского зеркала были столь необычны, что сама Елизавета приезжала домой к своему учителю, чтобы познакомиться с этим магическим инструментом. По всей видимости, зеркало и на самом деле стоило такого внимания. Сохранились записи того времени, рассказывающие, что не расстававшийся с этим зеркалом Джон Ди наблюдал в нем за событиями, происходившими от него на больших расстояниях. Например, за тем, как подстрекаемая завистниками чернь сожгла его "колдовской" дом с уникальной коллекцией старинных манускриптов, редкостей и камерой для "зеркальных видений".

Стоически перенося утраты и гонения ученой и религиозной братии, Джон Ди никогда не терял интерес к своим исследованиям и всю жизнь продолжал эксперименты с магическими кристаллами и зеркалами. То и дело вглядываясь в их таинственные глубины, Ди иногда видел в них нечто, о чем мы можем только догадываться. Так, особо ему запомнился день 25 мая 1581 года. О нем осталась даже короткая дневниковая запись: "Я долго вглядывался в кристалл — и наконец увидел". Что так потрясло Джона Ди, мы не знаем. Но может, именно об этом он писал в другом месте: "Это я искал многие годы, в разных землях, далеких и близких; я прочитал множество книг и выучил множество языков, я общался с разными людьми, я много трудился, чтобы увидеть хотя бы лучик истинного знания... Увидев это, я осознал, что мудрость не может быть достигнута усилиями человека, но лишь по Твоей воле (о Господь)".

Язык неземных цивилизаций?

Прошло полтора года, и в жизни Джона Ди произошло событие, исключительное по своим последствиям: он получил подарок от неземных существ. Это случилось в ноябре 1582 года. Во время вечерней молитвы на фоне закатного окна к нему "во всем величии" неожиданно явилось окруженное сиянием сверхъестественное существо — ребенок, которого Джон Ди впоследствии называл ангелом Уриэлем — "духом света". О чем они говорили, осталось тайной, однако известно, что "ангел" подарил ученому магический кристалл "величиной с яйцо, прозрачный и переливающийся всеми цветами радуги". Как пишет сам Ди, явившийся тут же его взору архангел Михаил с огненным мечом приказал: "Иди и возьми его, но пусть более ни одна живая душа не прикоснется к нему". Что Ди и сделал.

К сожалению, у самого Ди видение посредством "камня ангела" получалось далеко не всегда. И потому он стал прибегать к помощи более способных к ясновидению подручных. Те, вглядываясь в кристалл, сообщали ученому всё, что видели в нем. Ди скрупулезно записывал. О том, как всё происходило, рассказывал один из таких помощников, Эдвард Келли: "В середине камня находится маленькое круглое подобие вспышки света, которая кажется похожей на шар диаметром в тридцать дюймов [76 см. — В.П.] или около того". Келли утверждал, что в блестящей сфере можно было наблюдать каких-то "духовных существ", которые сообщали для Ди весьма разнообразные сведения.

В течение всей оставшейся жизни — более четверти века — Ди не расставался с этим подарком. И тому были серьезные причины. Судя по дошедшим до нас сведениям, с помощью этого магического кристалла ученый мог не только проникать в другие миры, но и заглядывать в будущее.

По словам самого Джона Ди, от разумных существ нечеловеческой природы — девочки-эльфа по имени Мадина и "ангелов" с именами Аве и Рафаэль — он научился и загадочному языку. Произошло это после того, как однажды "ангелы" показали ему в кристалле какую-то таблицу с буквами, числами и символами. Это был очень странный алфавит, записи на котором до сих пор вызывают живейший интерес исследователей. Ведь это самое удивительное изобретение Джона Ди, по существу, было первым известным в истории искусственным языком (а может, первым известным языком неземных цивилизаций?). Сам Ди называл его енохическим — языком Еноха, на котором "говорят ангелы и обитатели Эдемского сада". Сегодняшние ученые считают его абсолютно завершенной системой с собственным алфавитом и грамматикой, совершенно не похожими ни на один человеческий язык.

До нас дошли фрагменты записей, сделанных Джоном Ди на этом таинственном языке. Исследователей поражает то, что они содержат математические знания, уровень которых значительно превышал существовавший в те времена. Контакты с "ангелами" продолжались несколько лет, и все это время Джон Ди получал от них удивительные для того времени знания.

Самое поразительное, что этот волшебный камень не пропал, как это часто бывает с легендарными реликвиями. За четыре столетия он прошел через руки разных людей и сейчас хранится Британском музее. Администрация не разрешает посторонним лицам ни пользоваться им, ни исследовать его...

Виталий Правдивцев, "НГН"

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