Что будет после изобретения лекарства против старости?

В последнее время эксперты по проблемам старения начали задумываться о возможных последствиях увеличения человеческой жизни (если, разумеется, таковое произойдет). По мнению некоторых из них, продолжительность человеческой жизни может увеличиться на 40 процентов. Благодаря использованию соответствующий терапии и лекарств (которые, несомненно, будут изобретены) продолжительность жизни женщины может составить 112 лет.

Однако, замечает профессор Западного университета Кейса Роберт Бинсток, занимающийся проблемами старения, если столь масштабный прорыв действительно будет достигнут, это приведет к изменению всех социальных институтов. Поэтому следует заранее взвесить возможные последствия этих исследований.

Роберт Бинсток и еще несколько его коллег написали статью, в которой они призывают к открытому обсуждению этой проблемы.

"Если появятся сразу десятки миллионов пожилых (скажем между 85 и 112 годами), но здоровых людей, это будет посерьезней, чем клонирование, — замечают ученые. — Если средства против старения будут доступны не всем, если возможность заполучить их будет зависеть от статуса человека (экономического, социального, политического), от его дохода, национальности и т.д., возникает еще и этическая проблема. Если же упомянутые препараты, напротив, будут общедоступны, в обществе произойдут радикальные перемены, затрагивающие все социальные институты".

"Не следует забывать, — добавляет Бинсток, — и о перенаселенности нашей планеты, а это чревато еще и экологическими проблемам. К тому же, сложно будет поддерживать действующие ныне программы, вроде социального страхования".

Некоторые исследователи предсказывают существенный прорыв в области преодоления старения уже через 10 лет, поэтому Национальному институту здравоохранения уже сейчас следует задуматься о возможных последствиях.

Правда Хьюбер Уорнер, возглавляющий исследования в данной области в Национальном институте по вопросам старения, считает, что не следует ожидать столь скорого прорыва: человеческая жизнь будет увеличиваться постепенно: в среднем на год каждые 20 лет. По его мнению, разработка лекарств, замедляющих старение, это ошибочный путь. Ученые только начали понимать, что представляет собой процесс старения. Опыты ведутся пока лишь над насекомыми, червями, мышами. Даже если удастся победить все онкологические заболевания, продолжительность человеческой жизни возрастет лишь на пару лет.

Перевод с английского Веры Соловьевой

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