Вихревое оружие – злой джинн в руках террористов

За последние годы произошло несколько таинственных катастроф с вертолетами и небольшими самолетами, в которых гибли известные политики, военные и общественные деятели. Причины катастроф были зачастую непонятными и списывались на "субъективный фактор". Есть основание подозревать, что эти инциденты — результат террористических актов с использованием секретной военной разработки — особого вихревого оружия.

Возьмите пустую сигаретную пачку, прожгите огоньком дырочку и вдуйте внутрь побольше дыму. Если щелкнуть теперь по плоскости, противоположной отверстию, из него вылетит аккуратное серое колечко. Этот фокус известен многим, но не многие задумывались: способна ли такая нехитрая физика стать основой серьезной технологии, которую можно использовать в военных целях?

Известно, что в течение долгого времени СССР и США вели секретные работы по созданию так называемого "климатического оружия". Считалось, что можно искусственно вызывать над территорией противника циклоны, шквалы-тайфуны и торнадо, а "виновницей" разрушений всегда будет оказываться природа. Не известно, удалось ли военным продвинуться в этом направлении, но у общественности до сих пор есть подозрение, что некоторые климатические бедствия имеют неестественное происхождение. Не так давно Владимир Жириновский открыто объявлял американцев виновными в урагане, обрушившемся на Москву.

Однако столь глобальные климатические изменения — лишь одно из возможных проявлений искусственного воздействия на воздушную среду. Вихревое оружие, о котором пойдет речь сейчас — штука менее разрушительная, зато более компактная и сверхточная.

Давайте, рассмотрим внимательнее вышеописанный фокус с колечком дыма. Что, собственно, произошло? По газу ударила твердая плоскость, возникла воздушная волна, которая "зацепилась" за края отверстия — и по окружности образовался "бублик". Этот вихрь уже не кусок аморфного воздуха, а нечто вроде компактного объекта, достаточно прочного и упругого — своего рода воздушный снаряд, способный улететь на определенное расстояние. Артиллеристы знают, что казенную части пушки не надо герметизировать, при выстреле вихри "застревают" в щелях и блокируют отверстия — поэтому энергия взрыва полностью уходит на толкание снаряда и не растрачивается попусту. Иными словами, вихри — воздушные пробки — штука довольно "твердая".

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А теперь представьте, что вместо коробочки с отверстием есть некоторая круглая плоскость размером с чемоданчик, над ней работает высокочастотное электромагнитное поле, которое толкает некоторую массу искусственно ионизируемого воздуха. Опять-таки будет образовываться воздушная волна, но ее края, "цепляясь" за окружающий газ на границе этого "цилиндра", также будут закручиваться. Тогда над кругом-активатором образуется столб из вихрей. Если активатор расположен горизонтально — над ним возникнет невидимая зона поражения высотой до нескольких десятков метров: этот столб будет конусообразно расходиться по мере удаления от активатора, теряя постепенно свою энергию. В воздухе будет стоять нечто вроде огромной перевернутой детской пирамидки, образованной из тонких вихрей, идущих один за другим. Подобное оружие может успешно применяться для поражения низколетящих целей: вертолетов, небольших самолетов и т.п. Да, и крупному лайнеру не поздоровится, если на его пути встретится такое рукотворное торнадо.

Слово "торнадо" здесь условно — ведь воздух завихряется не вокруг оси, а вокруг окружностей, нанизанных на эту ось. Хотя, конечно, такое вторжение в спокойную атмосферу неизбежно вызывает в ней и разнообразные вихревые потоки различной направленности.

Автор предупреждает, — все сказанное здесь является его собственной научной догадкой. И хотя любой специалист по аэродинамике согласится с работоспособностью данной схемы, нет никакой открытой информации, подтверждающей реальность такого военного устройства. Соответственно, я не могу взять на себя смелость и заявить: катастрофы вертолетов и небольших самолетов, в которых гибли известные общественные и политические деятели (Боровик, Федоров, Лебедь и др.), являются результатом использования вихревого оружия. Столь же невероятно использование вихревого оружия и в тех случаях, когда "неожиданный порыв ветра" сносит какое-либо архитектурное сооружение. (Показателен случай, когда таким вихрем была снесена крыша заводоуправления Красноярского алюминиевого гиганта, после чего часть его акций была продана другим владельцам.) Однако, следует иметь в виду: то, что научно-технически допустимо — рано или поздно становится реальностью.

В связи с этим, было бы крайне опасно, если бы подобная военная технология оказалась в частных руках и использовалась для злых дел. Поэтому есть необходимость рассмотреть данный вопрос в соответствующих комитетах Государственной Думы РФ. Следует установить: велись ли в этом направлении секретные разработки в СССР, существует ли вихревое оружие реально, и не могло ли случиться так, что портативные активаторы вихрей попали в чьи-то недобрые руки и используются для террористических целей.

Павел Полуян,

г.Красноярск

Специально для ПРАВДЫ.Ру

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