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Автор Редакция travel.pravda.ru

Магазин-музей ведьмы открылся в Москве

Непознанное print

Магазин-музей ведьмы — именно такой магазин открылся в Москве. Что же особенного в этом магазине и почему его можно назвать музеем, мы выясняли сегодня у хозяйки "Кудес-Чудес" Алены Полынь.

— Алена, как возникла идея открыть такой магазин в Москве? Ведь магических магазинов много.

— Да, магазинов эзотерической направленности очень много, но я никогда не могла найти в них то, что действительно нужно для колдовства.

Причина тому — ширпотребный товар, принцип всех магазинов одинаков: закупка товара, именно товара, и перепродажа с наценкой. Настоящих живых персонажей там не встретить, а редких ингредиентов тем паче, так что для настоящего колдовства там не найти ничего, разве что для антуража.

Поэтому я поняла, что нужен свой магазин, где будет то, что нужно мне самой как ведьме.

— В ваш магазин многое привозят именно как в музей, так как все уникально, в единственном экземпляре и создано руками шаманов и колдунов со всего мира. Но ведь это очень дорого и, наверное, поэтому магические магазины не продают такие экспонаты ручной работы?

— Я люблю делать то, чего не сделали до меня. Вопрос цены имеет значение лишь тогда, когда магазин рассматривается как бизнес, но для меня это больше. Тут каждый сантиметр продуман, каждая вещь на своем месте, тут все живое и настоящее.

Я задумывала, что магазин "Кудеса-Чудеса" станет не только ведьминым счастьем, но и помощником для тех, кто ищет обереги для дома, машины, ребенка.

— То есть простые люди могут что-то купить для себя тоже?

— Конечно, могут, даже для маленьких деток. Дом, семью и особенно деток необходимо оберегать, люди об этом позабыли.

— Можно ли приобрести чудесные вещицы через интернет, ведь не все могут приехать в Москву?

— Да, можно приобрести многое через интернет на сайте "Кудеса-Чудеса", но не все, есть очень хрупкие персонажи. А вообще прилетают к нам отовсюду, ведь камень Ра, который находится в магазине, исполняет желания.

— Камень Ра — это осколок уральской горы, подаренный вам шаманом, говорят он дышит и теплый. Это так?

— Да, именно так.

— Но вернемся к магическому магазину, у Вас есть все: от бутылочек до мухоморов, от конского волоса до клыков, от демонов до богов, от антиквариата из Франции до зеркал из Италии, птицы и звери, ножи и фляги, сумки и алтари, камни и руны, карты и сундуки, — всего не перечислить, глаза разбегаются. Потрясающе! Настоящий музей ведьмы! Тут будет что купить и колдунье, и магу, и просто маме для ребенка, очень большая гордость у нас, что такой магазин в Москве, ведь даже заграницей нет аналогов.

— Да, магазин волшебный. Каждый найдет, что ищет!

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Магазин-музей ведьмы открылся в Москве
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