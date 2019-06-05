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Автор Игорь Буккер

Когда работает эффект групповой привлекательности

Непознанное » Человек print

Женщины выглядят привлекательнее, находясь в обществе симпатичных подруг. У мужчин все иначе, хотя и они располагают неплохими шансами улучшить свой имидж.


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Такое устойчивое убеждение известно в зарубежной психологии под термином cheerleader effect (чирлидер-эффект) или group attractiveness effect (эффект групповой привлекательности). Это когнитивное искажение было высказано персонажем по имени Барни Стинсон (Barney Stinson) в одном из эпизодов американского телесериала "Как я встретил вашу маму" (How I Met Your Mother), показанного в ноябре 2008 года.

В ситкоме "Не день отца" (Not a Father's Day) Барни указывает своим друзьям на группу женщин, которые изначально кажутся привлекательными, но предстают очень некрасивыми, когда их рассматривают каждую по отдельности. Впрочем, и некоторые из друзей Барни также кажутся привлекательными исключительно в группе.

Проводимые в 2013-м и в 2015-м годах исследования подтвердили "эффект чирлидера": когда один и тот же человек выглядит более привлекательным, если увидеть его в группе представителей одного с ним пола. Однако до сих пор мало что было известно об обстоятельствах, при которых этот эффект действительно возникает. В настоящее время две женщины-психолога из университета Nova Southeastern, штат Флорида, которые занимаются систематическим изучением данного феномена, обнаружили, что групповое фото не всегда полезно для всех.

Джеки Макдауэлл (Jackie McDowell) и Валери Старрат (Valerie Starratt) представили своим студентам несколько изображений 18 женщин и 18 мужчин, которые, по данным предварительного исследования, были разделены на три категории: очень привлекательные, просто привлекательные и не очень привлекательные. На фотографиях каждый из этих людей представлен в трех ракурсах: индивидуально, вместе с похожими на него людьми и с не похожими на него симпатичными представителями одного с ним пола. На основе этих индивидуальных и групповых фотографий примерно 60 испытуемых должны были судить, насколько люди привлекательны для людей другого пола и насколько они хороши для коротких или длительных отношений.

Ожидаемый чирлидер-эффект наступал, когда демонстрировались фото женщин. Лица дурнушек выглядели более привлекательно только на тех снимках, где они были среди симпатяшек. Женщины рассматривают мужчин более придирчиво и особых успехов страшилам ждать не приходится ни при каком раскладе. Зато у красавчиков в окружении симпатичных сверстников обоего пола увеличиваются возможности для любовной связи, а для мужчин "средней привлекательности" появляется шанс завязать длительные отношения.

Изображенными на групповой фотографии женщинами (независимо от их привлекательности) мужчины интересуются больше, даже если они и сами по себе симпатичные. И рассматривают таковых в качестве партнерш для коротких или длительных отношений.

Джейсон Хаберман (Jason Haberman) и Дэвид Уитни (David Whitney) продемонстрировали, что общее впечатление от снимков основано на "сводной статистике" всех элементов. Испытуемым удалось в течение полсекунды из фотографии с 16 лицами сформировать правильное "среднее" мимическое выражение. Таким образом, например, усредняются радость и горе.

По одной из версий эффекта групповой привлекательности, точно так же среднее значение по всем лицам может компенсировать любой индивидуальный недостаток. Но, видимо, это нехорошо для универсальной ретуши. Если результаты последних исследований найдут свое подтверждение в последующих проектах с большим количеством участников, то это послужит непредвиденным указанием на многогранные причины чирлидер-эффекта.

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