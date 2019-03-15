Ведьма Алена Полынь: Мир вокруг вас достоин вашей любви

Кто же не мечтает стать успешным и состоятельным человеком?… Увы, не всегда получается достичь цели, так как вовремя не был получен дельный совет. Каждый жизненный случай требует определенной рекомендации, которая поможет выстроить карьеру, укрепить здоровье и улучшить отношения с людьми.



Ведьма Алена Полынь: Мир вокруг вас достоин вашей любви

Ведьма Алена Полынь для Pravda. Ru не колдовала, но советовала нашим читателям, как прислушиваться к собственной интуиции, уметь считывать информацию, как положительно повлиять на родословную, почувствовать уверенность в себе, как приманивать любовь, друзей, деньги…

Алену Полынь хорошо знают не только в мистических кругах. Ее практика распространяется далеко за пределы близкого окружения. Поговаривают, что ее способностями пользуются высокопоставленные люди. Алена Полынь — автор законопроекта о легализации ведьм.

Основательница Союза ведающих полагает, что магическая организация поможет укрепить Россию и объединить ныне враждующие страны: "Союз необходим для подачи законодательных инициатив и общения с госструктурами от имени уже полноценной организации".

Также Союз ведающих будет следить за тем, чтобы среди практикующих ведуний и знахарей не было аферистов и мошенников. Алена Полынь уже создала единый реестр практиков по всем направлениям магии, который весьма успешно работает на сайте Империи сильнейших ведьм.

"Аферистов в этом перечне нет и не будет", — подчеркнула Алена Полынь. Именно этим она объясняет постоянные нападки со стороны тех, кто не вошел в список "проверенных" колдунов: "Они пишут разные гадости и снимают видео обо мне. Я для них — ужасная, страшная и непостижимая Алена Полынь. Они понимают, что пришло время закрытия магического рынка".

— Алена, как вы относитесь к тому, что вас называют ведьмой?

— Я сама себя называю ведьмой. И очень плохо отношусь, когда меня называют как-то иначе, потому что на многих передачах подписывают парапсихолог, эзотерик, экстрасенс, уходя от слова "ведьма", считая его несколько негативным. Но на самом деле ведьма означает "ведущая мать", которая ведует больше, чем другие, ведует материю и знает, как мечту сделать материальной. Поэтому это слово не несет за собой никакого негативного окраса.

— А почему Полынь? С чем связано?

— Это имя магическое, которое пришло ко мне уже достаточно давно — в одночасье я проснулась, а это имя уже просто звучало у меня в голове. Аленой меня вообще называли с детства, хотя по паспорту я Елена. Таким образом, я стала Алена Полынь.

— Трава полынь имеет какие-то магические свойства?

— Имеет, конечно. Полынь очень сильной энергетикой обладает. Она очищает и защищает. Недаром о полыни даже песни слагались.

— Ваша популярность мешает или помогает?

— Я считаю, что если человек занимается таким родом деятельности, популярность не совсем нужна. Но я сейчас отвечаю не только за себя, а все-таки и за свою организацию тоже. Поэтому мне необходимо быть на виду для того, чтобы знали о нашей организации, понимали нашу деятельность, чтобы двигать вперед те деяния, которые мы делаем.

— Как называется ваша организация?

— Мы три с половиной года назад основали Империю сильнейших ведьм. Конечно, это звучит так пафосно и не совсем понятно для людей. На самом деле мы собрали под свои крылья всех тех, кто занимается изучением магии, колдовства и популяризацией их для всех тех, кто интересуется знаниями. Это люди из разных стран. У нас сейчас представлены все страны без исключения.

Наш интернет-ресурс включает огромное количество информации, туда приходят многие люди. Там же мы проводим и наши различные совместные конгрессы. Мы постоянно растем, растем все вместе, делимся опытом, а это большой-большой плюс.

Помимо каких-то магических действий, мы также занимаемся и реальными делами, например, сажаем деревья, посадили уже более десяти тысяч деревьев по всему миру, и огромное количество цветов из "Красной книги", даже не посчитать, у нас есть отдельный сайт "Радость империи", где мы помогаем тяжелобольным деткам.

Обратиться может совершенно любой человек, написать, прислать документы о том, что ребенок болен, мы поставим эту информацию на сайт, и все деньги будут приходить конкретно на счета родителей, минуя все наши счета, чтобы не было никаких разговоров. Мы стараемся со всех сторон показать, что человек должен быть Человеком с большой буквы и что ведьмы — это все-таки именно статус ведущего человека.

— Вы посадили деревья и цветы, чтобы оставить на Земле что-то от себя?

— Мое достаточно четкое мнение, что человек, живущий на Земле, обязан тому месту, где он живет. Нельзя просто брать как пользователь, такого быть не должно. Человек должен именно давать. А так как мы берем очень много, а даем очень мало, то стоит начать давать. Когда мы начинали сажать деревья, я даже стимулировала людей на посадку тем, что дарила за это подарки.

То есть человек где-то сажал деревья, снимал видеотчет, и я за это дарила подарки. И люди стали сажали. А до этого просто так они не сажали. Необходима была какая-то стимуляция. Сейчас уже, когда прошло время, то уже просто действуют наши призывы сажать деревья и цветы из "Красной книги".

Мы занимаемся и меценатством. Мы делали детские благотворительные новогодние праздники, различные театральные постановки и т. д. Все это было за наш счет, с подарками детям. Мы также посещаем детские дома. Мы спрашиваем, что конкретно нужно. В один мы везем памперсы, в другой — еще что-то.

— Тем не менее в обществе существует предубеждение, отторжение к ведьмовству и колдовству. Вы не боитесь?

— Отторжение именно потому, что у людей есть страх к этому. Страх, который навязали религии, кинематограф… Ведьма — почти всегда негативный персонаж. "Ворожеи убей, не оставь в живых", — говорит Библия. При этом там есть очень двоякий момент. С одной стороны, они говорят "ворожеи не оставь в живых", а с другой стороны: "волхвы пришли к Иисусу и принесли дары". И внизу есть сносочка, кто такие волхвы. Это кудесники, те же ведьмы и ведуны.

По сути, получается двуличие. Потому что в священных писаниях, естественно, вырезалось очень многое и приклеивалось так, как выгодно. Поэтому люди не совсем понимают, о ком и чем идет речь. Мы даже столкнулись с тем, что когда человека спрашиваешь, вы можете сказать о том, что в церквях же тоже есть ведущие люди, которые обладают какими-то знаниями, они крестятся и говорят, говорите сведущие, а не ведущие. То есть боятся даже слова ведущие. Настолько уже человеку внушили, что у него уже идет такой негативный окрас просто из-за непонимания, о чем идет речь.

— Наверное, это связано с тем, что очень много шарлатанов развелось, людей непорядочных…

— Потому что наша сфера никак не контролируется государством.

— Поэтому вы сами создали единый реестр практиков?

— Да. Вообще эта идея возникла неслучайно, потому что магию очень часто сравнивают, ставят знак равняется именно с мошенническими действиями. Я неоднократно с этим сталкиваюсь. Когда говоришь, что ведьма, в ответ часто слышишь: а, понятно, мошенница. На самом деле это действительно очень знающие люди, которые всю жизнь учатся, изучают и знают очень многие отрасли, которые не знают обычные люди.

Мы многогранно изучаем мироздание. Ведьма — это отчасти профессор мироздания, можно даже так сказать. Поэтому реестр предназначен для того, чтобы туда вошли люди, которые отвечают за свои действия. Это те, которые не скрываются под вымышленными именами, фотографиями и т. д. Это е люди, которые могут открыто о себе заявить и отвечать за свои действия.

Беседовала Анжела Якубовская

К публикации подготовил Юрий Кондратьев