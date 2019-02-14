Алена Полынь о магии и не только

Мы встретились поговорить с легендарной ведьмой Алёной Полынь — поговорить о магии и не только. Именно Алена Полынь организовала международную оккультную организацию Империю сильнейших ведьм, зарегистрировала ее в министерстве юстиции, затем основала Единую профессиональную ассоциацию специалистов традиционной и комплементарной медицины.

Но и этим не ограничилась. 5 февраля Алена Полынь провела круг Силы в поддержку Владимира Путина и России, а впереди еще Международный саммит ведьм, который состоится 6 апреля в Москве, адрес пока не сообщается.

— Алена, здравствуйте. Конечно, начну свой вопрос с круга Силы ведьм. На встречу в центр Москвы слетелись сотни ведьм для поддержки России и Владимира Путина. Причем слет ведьм ознаменовался не только российскими представительницами колдовского ремесла, но и зарубежными. Задача круга Силы выполнена? И как вам удалось собрать ведьм и ведунов даже из зарубежья?

— Задача выполнена однозначно, потоки Силы шли весьма существенные, и, конечно, такое направленное действие возымеет Силу! Но нужно понимать, это не повышение пенсий или уменьшение налогов, как думают невежи, а усиление России для начала, а уже потом вытекающие положительные последствия для людей.

Что касается прилета ведьм и ведунов из зарубежья, ведающие знают, что изменения на Земле пойдут из России и Россию нужно поддержать.

— Вы первая ведьма, ведущая активное сотрудничество с властью, поддерживающая президента. Чем обусловлено такое внимание к политике?

- Я внимательна ко всему и всем, и политика не исключение. Я видела репортаж многих СМИ о круге Силы с усмешкой. Надсмехаться над ведьмами и вообще над магией — это говорит о невежестве общества. Народ, оскорбляющий знание (а магия — это основа основ), порочащий чью-либо честь, говоря, что это его мнение, не достоин хорошей жизни, и если люди не проснутся, то последствия для глупцов будут страшные.

— Колдуний всегда представляли как темных персонажей, окутанных тайнами, а также как шарлатанов всех мастей. А тут магия выходит на иное восприятие — современные ведьмы активны в социуме и совсем не страшны. Международный саммит ведьм — кто бы мог подумать, что такое возможно в 2019 году.

— Ведьма и колдунья — это разное. Ведьма — та, что ведает материю. Да, сегодня Империя сильнейших ведьм — единственная международная организация, помогающая вывести знание, а следовательно, магию на новый уровень. Обучение магии — это самое высшее образование, а ведающий человек — профессор мироздания. И пора прекратить глупое высмеивание очевидного, иначе мы приедем в тупик развития.

— Международный саммит ведьм пройдет уже в апреле 2019 года. О цели данного мероприятия, если можно, расскажите.

— Цель — это улучшение качества жизни на Земле с помощью магии. Мы все должны осознать, что знание нужно беречь и приумножать, а не уничтожать. Виталий Милонов говорил о необходимости запретить магическую деятельность, говорил о законе по народной медицине, но надо не запрещать, а создавать лучшее.

Моя ассоциация врачей и целителей — это совместная работа всех специалистов, ориентированная на разностороннюю помощь пациенту. Разве плохо, если человек дополнительно помогает себе заговором. Мы не должны отрицать помощь целителя или врача, нужно совмещать, чем и займется моя организация.

А что касается запрета на магию — это то же самое, что запретить дышать или привести страну вновь к агрессии к ведающим и лишить развития во всех сферах.

— Желаем вам успехов во всех начинаниях.