Зачем древние египтяне уродовали петроглифы

В захоронении на юге Египта найден петроглиф возрастом около 3500 лет с изображением некой супружеской пары. Чья-то дерзкая рука еще в древности преднамеренно повредила вырезанное на известняке изображение. Как полагают египтологи, чтобы навредить этим людям в их загробной жизни. В этом году нас ожидают еще более потрясающие археологические открытия.

Находка сделана в храме города Идфу (или Эдфу), который был столицей II нома Верхнего Египта. На изображении надгробия представлены две стоящие рядом друг с другом фигуры — мужчины и женщины. Иероглифические надписи называют их по именам и указывают, чем они занимались при жизни.

"Лица пары были повреждены, а вырезанные на известняке иероглифические надписи "подчищены", — сказала в интервью журналу Live Science руководитель проекта Tell Edfu Надин Мёллер (Nadine Moeller). "Удаление надписи с именем какого-либо частного лица в Древнем Египте обычно являлось признаком того, что кто-то хотел стереть память об этом человеке и, следовательно, уничтожить также его существование в загробной жизни", — пояснила профессор Восточного института Чикагского университета.

Для древних египтян было очень важно сохранить память об имени покойного, поскольку в загробной жизни они получали воздаяние за свои земные деяния. Стирая чье-то имя, уничтожали и саму личность, а также те добрые дела, которые покойник совершал на протяжении своей жизни и о которых должно было помнить после его кончины.

Выскобленные иероглифы трудно прочесть, хотя египтологи пытаются восстановить и расшифровать неясные символы. Пока они могут лишь сказать, что мужчина был представителем египетской знати, а женщина носила почетный титул "благородной особы", сказала Мёллер, отметив при этом, что пара "принадлежала к административной элите города Идфу".

Личности и мотивы тех, кто намеренно пытался уничтожить как земное, так и небесное существование высокопоставленной парочки, неизвестны. Также не ясно, в какое именно время надписи подверглись столь грубому надругательству.

Согласно публикации Чикагского университета, храм, в котором был обнаружен артефакт, располагался на вилле площадью около 367,9 квадратного метра. Здание возвели где-то между 1500-м и 1450 годом до нашей эры. Помимо этой, по всей видимости, святыни (для владельцев виллы), были найдены другие предметы, в том числе статуэтка, вырезанная из черного диорита, на которой изображен писец, сжимающий свиток папируса. Иероглифы на статуэтке указывают на то, что имя писца было Juf и он, возможно, был человеком, изображенным на оскверненном петроглифе.

Какая сенсация из археологических открытий может ожидать всех нас в наступившем году? Порою ожидание гораздо привлекательнее самого факта. После анализа плотности элементарных частиц, так называемых мюонов, над большой галереей Великой пирамиды в Гизе, исследователями было обнаружено пустое пространство длиной более 30 метров. Этим пространством вполне может оказаться проход, который ведет к погребальной камере — соответственно, к саркофагу (если он был) фараона IV династии Древнего царства Египта (2589-2566 года до нашей эры или 2551-2528 года до нашей эры) Хеопса (Хуфу).

Обнаруженные во время исследования элементарных частиц, движущихся в космическом пространстве, мюоны образуются, когда космические лучи взаимодействуют с верхними слоями земной атмосферы. Они могут проникать сквозь толщу камня, но при этом теряют энергию и разлагаются. В отличие от нейтрино, которые тоже обладают способностью проникать сквозь материальные тела, мюоны гораздо легче обнаружить. Измеряя количество мюонов, проникающих через некий объект с определенного направления, ученые в состоянии определить плотность этого объекта или же, напротив, его пустотелости.

На пустое пространство в единственном из Семи чудес света, дошедшем до нас, археологи напали в 2017 году. Тогда подробности исследования опубликовали в ноябрьском номере 2017 года журнала Nature. Тем не менее, пока так и не прояснился вопрос, является ли это пространство изолированным строительным коридором, скрытой погребальной камерой или серией небольших камер.

Впервые метод мюонной томографии для поиска пустот в египетских пирамидах применили в 1969 году. По сообщению Live Science, предварительные результаты новой серии мюонных тестов самой большой из древнеегипетских пирамид, вероятно, будут опубликованы в 2019 году.

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