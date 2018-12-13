Наука следит за переселением душ

Реинкарнация сегодня не только является частью многих религиозных систем, но становится предметом научного изучения. Большинство ученых относятся к этому явлению скептически, однако находятся и такие, кто готов проверить бессмертие души экспериментально. В этой связи проводятся специальные исследования головного мозга.

Сложно сказать, когда человек впервые задумался о переселении душ как явлении, но даже сегодня нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать миф это или реальность, до сих пор не нашедшая научных доказательств. Многие люди верят в неё, но наука относится настороженно. Учёным нужны точные доказательства, факты, экспериментальные подтверждения, которых пока не хватает.

Реинкарнация является частью ряда религиозных систем. Это представление о посмертном существовании человека, душа которого, по мнению представителей тех или иных конфессий, возвращается в мир вновь и вновь.

Мысль о переселении душ корнями уходит в историю человечества. Первые подобные воззрения появились в глубине древнейших культур, например, в Индии, где понятие реинкарнации было связано с кармой. Индивидуальная душа джива-атман переходит от одних уровней существования к другим в зависимости от деяний человека.

В религии Древнего Египта душа усопшего способна к перевоплощению во всевозможных животных. Античные философы Пифагор и Эмпедокл верили в переселение душ и считали, что они сохранили воспоминания о своих прошлых существованиях.

Друиды – кельтские священники – также верили в перевоплощение. Они полагали, что человеческие души бессмертны, после смерти души переселяются в другое тело. Даже Юлий Цезарь в своих записях жаловался на галлов (римское название кельтских племён): «Они не боятся нас. Они верят в переселение душ – это является причиной их доблести и равнодушия к смерти».

В буддизме и других современных индийских религиях вечная жизнь – это лишь бесконечная череда перевоплощений, смена телесных оболочек, известная под термином сансары. Буддизм учит, что сущность человека под влиянием его поступков постоянно меняется. Поступая плохо, он пожинает болезни, бедность, унижения. Поступая хорошо, вкушает радость и умиротворённость. Таков закон кармы – морального воздаяния, который определяет участь и в этой жизни, и в будущих перевоплощениях. Проще говоря: «И если жил, ты, как свинья – останешься свиньёю».

Упоминания о реинкарнации есть и в иудаизме, а именно, в одном из его учений – каббале. Обоснование этого явления возникает из размышлений по поводу страданий благочестивых людей и безгрешных детей. Это противоречит убеждению, что хорошие люди не должны страдать. Отсюда делается вывод, что такие люди — реинкарнация грешников в прошлом рождении. Современный иудаизм отрицательно относится к идее переселения душ.

Последователи ветвей ислама – религии друзов и алавитов – также верят в переселение душ. У друзов, например, даже есть поверье, что человек, порвавший связи со своим народом, теряет возможность родиться вновь.

Японская религия синтоизм также признаёт возможность реинкарнации, при этом считается, что возродившаяся в новом теле душа умершего не сохраняет воспоминаний о предыдущих воплощениях, но может проявлять умения и таланты, приобретённые и проявленные в прошлой жизни.

Реинкарнация в корне противоречит основам христианского вероучения в понимании его традиционными консервативными конфессиями, такими как католицизм и православие. Христианские догматы сообщают о том, что после смерти душа человека попадает в рай ад или чистилище.

Многие религии так называемой эпохи Нью-эйдж проповедуют реинкарнацию. Например, индийский святой Шри Сатья Саи Баба, которого британская газета «Таймс» назвала «самым поразительным из святых, появившихся за последние несколько веков,» утверждал, что он – перевоплощение другого известного индийского чудотворца Саи Ширди.

Наука до сих пор не может предоставить доказательств подтверждающих или опровергающих реинкарнацию. И сможет ли? Это большой вопрос.

«Очень сложно искать чёрную кошку в тёмной комнате – особенно когда её там нет», - говорил Конфуций. Этого мнения в отношении переселения душ придерживаются многие учёные. В вопросы души и веры одним опрометчивым словом можно обидеть множество людей.

Пресса неоднократно писала о «чудесах», которые происходили с людьми. Вспомнить ту же историю с Наташей Бекетовой, которая была уверена, что после стресса в ней проснулась память о ранее прожитых жизнях. У малообразованной девушки действительно были феноменальные лингвистические способности. Она с лёгкостью выучивала различные языки.

Существует очень много других рассказов, якобы подтверждающих существование реинкарнации и души вообще. В них можно верить, а можно относиться скептически.

Как известно, наука зиждется на достоверности, чистоте эксперимента и доказательной базе, поэтому случаи, встречающиеся с частотой 1:10000 и даже реже, не могут стать аксиомой… Именно отсутствие фактической базы рождает различные мифы и домыслы. Любой среднестатистический человек хочет верить в красивую сказку, зачастую являющуюся беспардонной ложью. Наука не стоит на месте, учёные работают над проблемами реинкарнации, вполне возможно, что некая часть этих исследований засекречена.

Тем не менее, некоторые данные становятся достоянием общественности. Ученые, исследовавшие в 2000 году явления, сопровождающие клиническую смерть, утверждают, что нашли доказательства существования сознания после остановки работы головного мозга. Естественно, такие предположения тут же вызвали критику со стороны специалистов в области неврологии.

Суть эксперимента, проведённого в больнице Саутгемптона, заключалась в следующем – врачи опросили 63 пациентов находившихся в состоянии «предсмерти». 56 из них не помнили ничего, однако семеро (четверо, из которых считались безнадёжными больными) рассказали, что переживали радостные чувства, ускоренное течение времени, потерю осязания тела. Пациенты в один голос рассказывали о ярком свете при входе в другой мир и приближение к «линии невозвращения».

Никто полностью не понимает, как клетки мозга производят мысли. Возможно, что наше сознание являются независимым от мозга. Некоторые специалисты считают, что клетки головного мозга идентичны другим клеткам нашего организма, способным синтезировать белки и другие молекулы. Они полагают, что эти клетки неспособны к генерации мысли как таковой. Мозг же является аппаратом способным переводить мысли в те или иные действия.

Своими экспериментами учёные британской больницы пытались доказать наличие души. Скептики называют такие эксперименты фантазёрством.

Явление реинкарнации – это, несомненно, сложнейшая и увлекательнейшая проблема, стоящая перед человечеством. Возможно, в попытках её разрешения произойдёт то, о чём мечтал гениальный мыслитель Пьер Тейяр де Шарден – диалог между религией и наукой, который должен внести большой вклад в развитие современной науки.

Артём НЕДОЛУЖКО

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