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Автор Игорь Буккер

Сакральное место Ватикана, куда не проник Дэн Браун

Непознанное

Группа ученых-астрофизиков прибыла в летнюю резиденцию папы в Кастель Гандольфо (25 км от Рима) для обсуждения проблемы возникновения во Вселенной первых галактик. Сейчас Папы на месте нет. За прошедший год он провел здесь, в своей летней резиденции, всего два месяца: писал новые энциклики, тайком встречался с известным критиком Церкви Хансом Кюнгом (Hans Küng), а по воскресеньям приветствовал туристов кивком головы.

Сакральное место Ватикана, куда не проник Дэн Браун. Кастель Гандольфо - летняя резиденция понтификов

В восточном крыле летней резиденции понтифика располагается собственная обсерватория Ватикана, в которой священники занимаются исследованиями звездного неба. Для участия в международной конференции о Черных дырах были приглашены 30 физиков. Последние были поражены, что у папы имеется Интернет по радио-каналу. Белые, как ризы ангелов, компьютеры в офисах, снабжены логотипом, с изображением надкушенного яблока. Словно бы в напоминание о грехопадении.

Обсерватория Specola Vaticana - это единственный научно-исследовательский институт Ватикана. Здесь священники верят в теорию относительности и квантовую физику, в теорию эволюции Дарвина и теорию Большого взрыва. Отстояв утреннюю мессу, днем они строчат статьи для специализированных изданий The Astronomical Journal или Astronomy and Astrophysics .

- Я удивляюсь, что у них нет проблем с нами, - провоцирует во время кофе-брейка Луис О (Luis Ho) из обсерватории Карнеги в Пасадене/Калифорния, - уже по определению религиозная вера находится в противоречии с природой.

Другой астроном, попивая свой кофе, смотрит на доски с невозмутимыми бронзовыми ликами Григория XIII, Льва XIII и Пия XI. «Никак не возьму в толк, чего такого они сделали». Ему неизвестно, что эти наместники Господа на земле были учредителями и покровителями папской астрономии.

Помощник директора обсерватории Ватикана преподобный Сабино Маффео , глядя на небеса, размышляет:

- Первое, что приходит в голову, это замечательные стихи Псалма: небеса восхваляют славу Божию. Переживают ли сегодняшние христиане во всей силе это мироощущение? Трудно сказать. Несколько лет назад патер Вигано написал книгу: «Приближает ли нас по-прежнему астрономия к Богу?». Эта наука, как и другие, может приближать к Богу. В том смысле, что исследователь при желании видит чудеса сотворенного мира, видит, благодаря своей вере, не как ученый. Устремленный в небеса взор верующего христианина – это взгляд того, кто желает раскрыть тайны природы. Если речь идет о наблюдателе, его обращенный к небу взор помогает созерцать величие Божие, помогает молиться, восхваляя за сотворенные Им чудеса.

Мюнхенский астрофизик Райнхард Генцель (Reinhard Genzel), который исследует Черную дыру в самой сердцевине Млечного Пути, высоко оценивает научную деятельность отцов-иезуитов. «Это настоящие астрономы», - утверждает Генцель.

В истории католической церкви время от времени появлялись папы, которых занимало естествознание. Григорий XIII приказал воздвигнуть 1.576 башен для наблюдений за светилами, чтобы лучше определять высоту Солнца. Он также распорядился провести реформу календаря. В 1891 г. Лев XIII основал обсерваторию. Папы любят поглядеть через телескоп, когда проводят лето на Кастель Гандольфо.

Астрофизикой в Ватикане традиционно занимаются иезуиты. Орден иезуитов, основанный в XVI веке Игнатием Лойолой , считается интеллектуальной элитой среди католиков. Иезуиты проповедуют целомудрие и власть папы. Они учатся около 10 лет. Наряду с теологией они изучают еще и другие предметы. Об их принадлежности к ордену узнают по аббревиатуре SJ, что официально называется Societas Jesu – Общество Иисуса.

Габриель Джонти (Gabriele Gionti) в свои 37 лет воплощает собой надежду подрастающего поколения. Объединение закона всемирного тяготения и квантовой физики – это его тема, так называемая квантовая гравитация, проще говоря, формула Вселенной.

Джонти вырос в религиозной семье. Его отец учился на священника, двоюродный дед был миссионером в Китае, пока его не изгнали оттуда при Mao. Джонти дипломированный специалист по астрофизике и в детские годы жил в миру. Шесть лет назад он стал иезуитом.

Он подчиняется жесткому уставу ордена. Прежде чем он посетить своих родителей, он должен спрашивать разрешение. Жизнь в целомудрии не мешает ему. Как студент, он имел связи с женщинами. «Сегодня я намного счастливее, чем в моей прежней жизни».

49-летний священник Алессандро Омиццоло (Alessandro Omizzolo) избавился не от всех пороков. Он курит. Его

Сакральное место Ватикана, куда не проник Дэн Браун. Телескоп обсерватории Ватикана в Кастель Гандольфо, в которой

специальность изучение гигантских галактик на краю Вселенной. С понедельника по пятницу он трудится в обсерватории, а в выходные служит мессу в деревенской церкви. Его задача заключается в цифровой обработке старых фотоснимков звезд.

В архивах Specola хранится примерно 10 тысяч фотопластин, сделанных между 1894 и 1986 гг. Омиццоло сканирует их и переносит данные на DVD, треть работы он уже проделал. «То, что мы видим, настолько прекрасно и великолепно, что я спрашиваю себя, откуда это всё?» - говорит иезуит. На вопрос, не является ли верующий астрофизик лучшим ученым, Омиццоло отвечает: «Верующий астрофизик понимает Космос так, как влюбленный свою возлюбленную».

73-летний директор обсерватории Джордж Койн (George Coyne) - организатор нынешней конференции.

С воззрениями современной физики у Койна нет противоречий. Вселенная возникала примерно 14 млрд. лет назад при большом взрыве. Первые звезды образовывались несколько миллионов лет назад и после своей гибели выбрасывали в Космос такие элементы, как углерод, без которого никак не могло бы быть на Земле никакой жизни. Люди тоже состоят из звездной пыли. А Иисус? Койн: «Если он действительно человек и действительно Бог, то Иисус также появился из звездной пыли. Иначе нельзя быть человеком».

Прошлой осенью венский кардинал Кристоф Шёнборн (Christoph Schönborn) в статье, написанной для «Нью-Йорк Таймс», критиковал учение о эволюции. «Тот, кто серьезно подходит к данным современного естествознания, - резонно отвечал ему Койн на страницах британской газеты The Tablet , - должен пересмотреть свои представления о Боге, как о Боге-диктаторе или архитекторе, так же, как и о Боге, который создал мир, словно часовой механизм».

Койн позволяет себе порой объяснять и слова самого Папы. Например, его недавнее замечание о том, что творение - это «умный проект». Многие поняли это выражение как изъявление солидарности с псевдонаучным учением о творении, как об умном замысле (Intelligent Design). Устраивало ли такое объяснение Ратцингера? «Папа не подразумевал под умным замыслом в том смысле, как это понимают в США, - говорит Койн. – Ратцингер слишком умен для этого и восприимчив к науке».

Конечно, Койн верит в Бога. Бог - это создатель вселенной, законов природы. Он оказывает влияние на Вселенную. «Однако, этот символ веры - не наука. Наука абсолютно нейтральна по сравнению с теологическими и философскими заключениями».

Но как быть с происхождением? С семью днями творения? «Это удивительно красивая история, но никакая наука, - утверждает Койн. - В первый день создал Бог свет, а в четвертый день создал Он солнце и звезды». Некий ученый предположил, что в Библии речь может идти о свете фонового излучения микроволн, которые наполнили Вселенную, эхо Большого взрыва. «Это абсурд, - говорит Койн, - фоновое излучение Вселенной (или реликтовое излучение) открыли лишь в 1960-е годы, автор книги Бытия не мог этого предвидеть».

Койн сражается на нескольких фронтах. Он должен убеждать своих братьев по вере в том, что наука не хочет принести им вреда. «Многие боятся, что мы лишимся Бога. Абсолютно необоснованный страх».

И еще там есть люди, вроде Стивена Хоукинга (Stephen Hawking), которого он в 1981-м году пригласил в Рим для чтения лекций. В своей «Краткой истории времени» Хоукинг рассказывает, как его наряду с другими учеными пригласил тогда Папа и призвал их, чтобы они не исследовали теорию Большого взрыва. При этом он хотел, чтобы Хоукинг прочитал лекцию о Вселенной, у которой не было ни начала, ни конца», «что было равносильно тому, что она не пережила момента творения». Он радовался, что Папа об этом ничего так и не узнал. «Я не горел желанием разделить участь Галилея, с которым я чувствую свое родство, частично, пожалуй из-за того, что я родился ровно через 300 лет после его смерти». Регулярно во время чтения своих лекций, он показывает карикатуру, на которой он и Галилей изображены за решеткой инквизиции.

Койн оспаривает эту версию, он недоволен аргументами Хоукинга. «Если нет начала», - говорит Хоукинг, - «значит, нет Бога, - а это неверно. Бог – это не пограничное условие Вселенной. Невозможно опровергнуть существование Бога при помощи квантовой физики – можно лишь доказать его».

Во время понтификата Иоанна Павла II он руководил рабочей группой комиссии, которая расследовала процесс против Галилео Галилея . В 1992 году Папа реабилитировал Галилея.

Также под руководством Папы Иоанна Павла II Койн возглавил

Сакральное место Ватикана, куда не проник Дэн Браун. Римский папа Бенедикт XVI

юбилейную конференцию, посвященную 300-й годовщине публикации главного труда сэра Исаака Ньютона «Principia». По окончании конференции Папа писал ему в открытом письме: «Наука может очистить религию от ошибок и суеверия; религия может очистить науку от идолопоклонства и ошибочных истин в последней инстанции».

Читайте: Обнаружены секретные дневники Исаака Ньютона

В ноябре 2004 г. богословская комиссия при кардинале Ратцингере опубликовывала документ. Теория Большого взрыва и дарвиновская теория эволюции согласованы с христианской верой, это свидетельствует настолько недвусмысленно как никогда раньше. В ноябре кардинала Поль Пупар (Paul Poupard), начальник папского культурного совета объявил: «Верующие поступают хорошо, что прислушиваются к тому, что предлагает современная наука».

Неужели даже Папа непогрешим? «Я не оспариваю этого, - говорит Койн, - однако, я говорю людям: «Папа непогрешим, но никто не знает, когда и как».

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История обсерватории SPECOLA VATICANA:

1576 г. - Григорий XIII строит в Ватикане башню для наблюдения за Солнцем.1784 г. - Башня для наблюдений за звездами перестраивается в Specola Vaticana.1891 г. - Лев XIII обеспечивает обсерваторию улучшенными инструментами.1935 г. - Specola Vaticana переезжает в замок Кастель Гандольфо (Castel Gandolfo). Пий XI официально поручает руководство иезуитам.1981 г. - основание филиала Аризонского университета в Тасконе (Tucson).1993 г. - ввод в эксплуатацию современного зеркального телескопа в Маунт Грэхем (штат Аризона/США).

Игорь Буккер По материалам журнала «Штерн» и «Радио Ватикан»

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